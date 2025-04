Conheça os signos mais pães-duros do zodíaco; veja se o seu está na lista

Todo mundo conhece alguém que puxa a calculadora para dividir a conta de forma exata, sem pagar nada a mais, ou já teve um contatinho meio Caio Castro. Isso pode ter uma explicação simples: o signo deles pode estar na lista dos mais pães-duros do zodíaco.

É importante ter em mente que não sair gastando com qualquer coisa ou pagando tudo para todos não é necessariamente ruim. Por outra perspectiva, eles podem ser bons administradores de finanças, evitando gastos desnecessários.

Quais os signos mais pães-duros?

1. Capricórnio

Em primeiro lugar está o signo de Capricórnio. Eles têm essa fama de controladores para o dinheiro, já que são práticos e realistas. Assim, eles preferem investir tempo e dinheiro naquilo que pode ter um retorno a longo prazo e não colocam suas energias em coisas banais.

Para os capricornianos, dinheiro tem total relação com segurança e nisso eles dão o maior valor.

2. Touro

Apesar de os taurinos amarem conforto e um certo luxo, eles sabem muto bem como gastar o seu dinheiro. Dessa forma, acabam fazendo escolhas certeiras quando o assunto é negócio.

A paciência é uma virtude que com certeza os taurinos têm. Por conta disso, eles esperam por uma promoção, juntam dinheiro e fazem pesquisa de preço como ninguém.

3. Virgem

A organização e a meticulosidade são características dos virginianos. Em relação às finanças não é diferente. Sempre com análise dos gastos, buscam alternativas para gastar apenas o necessário, mas sem perder a qualidade.

As planilhas fazem parte da rotina de quem é do signo de virgem. Elas são bem detalhadas para garantir que nada saio do controle. Gastar por impulso não é uma opção.

4. Câncer

Cuidados, os cancerianos gastam com o que amam e faz bem. Eles também entendem que dinheiro pode trazer segurança, por isso são responsáveis na hora de gastar.

Eles costumam economizar para situações de emergência e pensam no futuro para garantir estabilidade. Quando ele diz que não tem de onde tirar ou como gastar, é certeza que ele fez todo um cálculo para isso.

5. Escorpião

Os escorpianos não são avarentos, apenas estrategistas com dinheiro. Por isso, é possível reparar que eles têm um certo controle em relação às finanças.

Assim, eles preferem investir com bens duráveis do que gastar com situações passageiras. Gastar sem motivo não faz parte do espírito das pessoas do signo de escorpião.

Antes de julgar uma pessoa como mão de vaca, é importante verificar o signo dela e tentar olhar por outros ângulos. Um deles pode dizer que ela é apenas uma pessoa sensata em relação ao dinheiro.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Olibera.com)