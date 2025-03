Signo de Touro: saiba como o inferno astral afeta os taurinos e como passar pelo período

Para aqueles que acreditam em signos, uma das mais temidas épocas do ano chegou para os taurinos: o inferno astral! Representado pelos 30 dias que antecedem o aniversário, os dias das pessoas do signo de touro prometem ser repleto de desafios pessoais e emocionais, com um toque de instabilidade.

Além disso, boa parte do inferno astral dos taurinos ocorre durante o Sol no signo de Áries. Essa combinação entre os ciúmes e a passividade dos taurinos com a impulsividade do signo de Áries pode causar uma crise pessoal nos indivíduos de Touro.

Como lidar com o inferno astral?

A principal dica para os taurinos passar pelo inferno astral de forma tranquila é evitar os excessos. Agir por impulsividade não é uma boa opção, pois pode gerar frustrações que serão sentidas de maneira mais intensa nesse período.

É provável que as pessoas de Touro queriam descontar emoções em comidas ou em atitudes que irão comprometer suas finanças, mas isso deverá ser evitado para não haver arrependimento depois. O ideal é se ocupar com atividades que ocupam a mente e trazem relaxamento para o corpo.

Além disso, é essencial que os taurinos cuidem da saúde para passar pelo inferno astral da melhor maneira possível. Uma alimentação saudável, que fortaleça o sistema imunológico, sempre é bem-vinda.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)