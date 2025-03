Como lidar com o envelhecimento dos pais? Veja dicas e orientações para essa fase da vida

O Brasil está envelhecendo. De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em 12 anos, passando de 14 milhões, em 2010, para 22,1 milhões em 2022. Hoje, os idosos representam 10,9% da população brasileira. Esse aumento reflete mudanças na pirâmide etária do país e impõe novos desafios para as famílias.

Muitos filhos não estão preparados para lidar com o envelhecimento dos pais. Alguns nem sequer pensam sobre isso até que a realidade se impõe, trazendo questões de saúde, autonomia e adaptação à nova fase. Esse cuidado com os pais mais velhos é chamado de “responsabilidade filial” e pode gerar sobrecarga emocional e até financeira para os filhos.

O Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) listou algumas ações que podem tornar essa fase mais leve e proporcionar bem-estar tanto para os pais quanto para os filhos.

VEJA MAIS

Criação de um ambiente familiar saudável

É essencial que os pais se sintam acolhidos dentro de casa. O ambiente deve ser confortável, seguro e emocionalmente saudável. Conversas diárias, afeto e paciência são fundamentais para que eles não se sintam isolados. Se a rotina impedir a presença constante dos filhos, é importante garantir que os pais estejam cercados por pessoas que transmitam carinho e atenção.

Paciência e comunicação clara

O envelhecimento pode ser um processo difícil para os próprios pais, gerando insegurança e mudanças de comportamento. A paciência dos filhos é essencial para evitar conflitos e fortalecer os laços familiares. Além disso, a comunicação precisa ser clara, respeitosa e aberta ao diálogo.

Qualidade no tempo juntos

Não é necessário estar com os pais o tempo todo, mas sim garantir momentos de qualidade quando estiverem juntos. Pequenos gestos fazem diferença, como uma ligação frequente ou um encontro para um café. O importante é demonstrar presença e interesse.

Respeito à autonomia e individualidade

Se os pais ainda têm condições de tomar decisões, é fundamental respeitar sua autonomia. O envelhecimento não deve ser sinônimo de perda total da independência. Sempre que possível, incentive-os a fazer escolhas e manter a rotina ativa.

Inteligência emocional e apoio profissional

Lidar com essa fase pode ser emocionalmente desafiador para os filhos. Buscar conhecimento sobre o envelhecimento ajuda a compreender melhor as mudanças que ocorrem com os pais. Além disso, caso seja necessário, a terapia pode ser uma ferramenta valiosa para trabalhar sentimentos como culpa, medo e exaustão emocional.

Sobre o Cebap

O Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) é uma instituição que representa aposentados e pensionistas do INSS. A entidade oferece suporte jurídico, cursos e palestras sobre saúde, tecnologia e legislação, garantindo que seus afiliados tenham acesso a informações relevantes. Para mais detalhes, acesse cebap.org.br.