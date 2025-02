Veja serviços gratuitos para saúde e qualidade de vida de idosos em Belém

A população idosa de Belém pode ter acesso a alguns serviços públicos que buscam promover saúde e bem-estar. As iniciativas são da prefeitura municipal e são realizadas em unidades de saúde e espaços de acolhimento, como a Fundação Papa João XXIII (Funpapa). As atividades incluem serviços propriamente médicos, como consultas, por exemplo, mas também atividades físicas, educação e experiências de sociabilidade - fundamentais para a saúde psicológica e emocional. Confira os serviços:

Saúde e movimento para um envelhecimento ativo

O projeto "Mexa-se pela Vida", desenvolvido pela Sesma em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém, busca incentivar a prática de atividades físicas para promover mais qualidade de vida aos idosos. A fisioterapeuta Maria Elenilda Santos, que atua na UBS Paraíso dos Pássaros, no bairro Val de Cans, explica que o grupo não apenas melhora a saúde física dos participantes, mas também oferece um espaço de convivência e acolhimento. "Muitos idosos enfrentam desafios como o isolamento e o abandono. Aqui, eles fazem amizades, recebem acompanhamento profissional e passam a ter uma rotina mais ativa e saudável", destaca.

A coordenadora de Atenção Especializada e Hospitalar da Sesma, Daniela Salheb, ressalta que o programa tem um papel fundamental na prevenção e promoção da saúde, especialmente para aqueles que fazem acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. "Queremos promover saúde com o suporte de fisioterapeutas e educadores físicos. Além dos benefícios individuais, os idosos se tornam multiplicadores, incentivando mais pessoas a aderirem ao projeto. Nossa meta é expandir a iniciativa para 100% das unidades de saúde da cidade", destaca Salheb.

Atividades buscam melhorar a saúde global da terceira idade. (Joyce Ferreira / Agência Belém)

O educador físico Vinicius Trindade, que atua no programa, explica que os treinos são pensados para atender a todas as idades e condições físicas. "Trabalho com treino funcional, adaptando os exercícios para que todos possam praticar. O foco é o fortalecimento das articulações e da mobilidade, permitindo que os idosos ganhem mais autonomia e qualidade de vida", diz o profissional.

Entre os participantes do projeto, Almerinda Cunha, de 65 anos, destaca a importância da atividade física em sua rotina: "Antes, eu vivia doente. Agora, faço exercícios, me movimento e me sinto muito bem. O segredo para viver bem é se movimentar, ter uma alimentação saudável, beber bastante água e dormir bem".

Centro de Convivência da 3ª Idade Zoé Gueiros

Por meio da Funpapa, a prefeitura de Belém mantém um espaço de convivência para idosos, o Centro de Convivência da 3ª Idade Zoé Gueiros. O local atende cerca de 400 idosos, oferecendo atividades como: estimulação de memória; aulas de artes e dança; passeios externos; atividades físicas como funcional aquático.

O objetivo é proporcionar um envelhecimento saudável, fortalecendo os laços familiares, comunitários e sociais.

Centro de Atenção à Saúde do Idoso: atendimento especializado

Criado em 2001 e vinculado à Sesma, o Centro de Atenção à Saúde do Idoso é uma referência em assistência ambulatorial especializada. O acesso aos serviços ocorre por meio de encaminhamento das Unidades Municipais de Saúde e das Unidades de Saúde da Família do município.

Segundo Daniela Salheb, o espaço se destaca por oferecer um atendimento multidisciplinar e personalizado. "Nosso objetivo é realizar uma avaliação multidimensional da pessoa idosa e elaborar um plano de cuidado individualizado, sempre em parceria com a atenção primária de saúde".

Atualmente, cerca de 5 mil usuários são atendidos pelo Centro, que realiza uma média de 2.612 atendimentos por mês.

Os idosos têm acesso a uma equipe composta por assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, profissional da educação física e nutricionista. Além disso, são oferecidas consultas em diversas especialidades médicas, como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, urologia, psiquiatria, ortopedia, reumatologia e neurologia.

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI)

Na área da educação, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), desenvolve a política pública de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). Atualmente, 38 escolas municipais oferecem essa modalidade de ensino no turno da noite, das 19h às 22h, com os idosos representando cerca de 30% do total de estudantes da EJAI.