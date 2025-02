Carnaval: veja dicas para aproveitar a folia com saúde e disposição

A alimentação e a hidratação são essenciais para quem vai curtir o Carnaval. Às vésperas da folia, especialistas orientam que, garantir energia e bem-estar durante a festa, é importante reforçar esses cuidados. A nutricionista Niclelma Campos dá orientações importantes para manter o equilíbrio entre diversão e saúde, evitando mal-estar, intoxicações alimentares e a temida ressaca.

Segundo a nutricionista, um dos maiores erros dos foliões é sair de casa sem estar devidamente alimentado. "É uma época divertida, mas com toda essa empolgação, é preciso parar para se alimentar e recarregar as energias. A palavra-chave é equilíbrio, para que não percamos o pique durante e após a folia", destaca a profissional do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS).

A recomendação é consumir uma refeição completa antes de sair, priorizando alimentos ricos em carboidratos e proteínas, que fornecem energia e ajudam na saciedade. "O ideal é investir em alimentos como arroz, macarrão, batata e pão, que são fontes de carboidratos e vão garantir disposição ao longo do dia. Além disso, proteínas como frango, peixe e ovos são importantes para dar mais sustentação à refeição", explica a nutricionista.

Riscos

Segundo a nutricionista, passar longos períodos sem comer pode causar queda de pressão, tonturas e até desmaios. Por isso pequenas pausas para se alimentar são essenciais, além de que optem por lanches leves e nutritivos. "Evite comidas muito gordurosas ou pesadas, pois elas podem dificultar a digestão e causar aquela sensação de cansaço e estômago pesado. Prefira lanches rápidos e saudáveis, como frutas, sanduíches naturais e barrinhas de cereal", orienta.

Para quem compra comida na rua, a especialista faz um alerta importante: "É fundamental ter cuidado com a procedência dos alimentos. Sanduíches naturais com molhos e petiscos que ficam expostos ao calor por muito tempo podem estar contaminados e causar intoxicação alimentar, estragando toda a diversão".

Outra recomendação é evitar frituras e alimentos muito condimentados, pois podem provocar desconforto gástrico. "Se for comer na rua, prefira alimentos grelhados e assados e sempre observe as condições de higiene do local", acrescenta a especialista.

Hidratação

Com as altas temperaturas e a intensa atividade física durante a folia, o corpo perde muita água e minerais, o que pode levar à desidratação. Miracelma reforça a importância de ingerir líquidos constantemente: "O ideal é beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia para manter o corpo hidratado e evitar sintomas como tontura e cansaço excessivo", pontua ela.

Para quem consome bebidas alcoólicas, a nutricionista dá uma dica essencial para evitar a ressaca: intercalar o consumo de álcool com água. "Beber água entre um drink e outro ajuda a reduzir os efeitos da desidratação e ameniza os sintomas da ressaca no dia seguinte", observa Niclelma.

Outra opção natural e eficaz para hidratar o corpo é a água de coco. "Ela é um isotônico natural, rica em eletrólitos que ajudam a repor os minerais perdidos com o suor e o consumo de álcool. Além de refrescante, tem poucas calorias e auxilia na recuperação do organismo", relata.

Após um dia intenso de festa, é fundamental repor as energias com uma refeição equilibrada. "O ideal é consumir alimentos que ajudem na recuperação do corpo, como frutas, legumes e carboidratos. Uma boa opção é apostar em uma sopa leve, acompanhada de proteínas e vegetais, para restaurar os nutrientes perdidos", sugere Niclelma.

Para quem sente os efeitos da ressaca, a nutricionista recomenda consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais, como banana, melancia e sucos naturais. "Esses alimentos ajudam a reidratar o corpo e aliviar sintomas como dor de cabeça e fadiga. Com pequenas escolhas saudáveis, é possível curtir o Carnaval com disposição e bem-estar. O importante é aproveitar com consciência para que a festa seja divertida do começo ao fim", finaliza a nutricionista.