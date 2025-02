Viradão da Saúde leva atendimento especializado a moradores de Icoaraci

Moradores de Icoaraci, no distrito de Belém, terão acesso a consultas médicas especializadas nesta sexta-feira (21), com a segunda edição do Viradão da Saúde. A ação ocorrerá na Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, das 18h às 22h, e beneficiará 250 pessoas com consultas em ortopedia, oftalmologia, endocrinologia, dermatologia, cirurgia geral e pneumologia.

O Viradão da Saúde foi criado com o objetivo de reduzir as filas de espera e garantir um atendimento mais ágil e humanizado à população. Para organizar a ação, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realizou um levantamento prévio dos pacientes cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Icoaraci e entrou em contato para agendar os horários das consultas. O secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina, acompanhará a ação.​

Além dos profissionais da Sesma, a iniciativa conta com o apoio do Hospital Maradei, do Hospital Beneficente Portuguesa e do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz).

Esta é a segunda edição do Viradão da Saúde. A primeira ocorreu em janeiro, na Usina da Paz do Bengui, atendendo moradores do Bengui e do Tapanã. A expectativa é que a iniciativa seja levada a todos os distritos de Belém, beneficiando mais pessoas que aguardam consultas especializadas.