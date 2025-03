Horóscopo do dia de hoje, 24/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda-feira, 24/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo que suas ações pareçam desajeitadas, elas ainda abrirão caminhos para avanços significativos. Apenas tenha cautela para não ultrapassar limites nem desconsiderar interesses que precisam ser preservados.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Em alguns momentos, parece que a vida nos impõe desafios, mas com o tempo percebemos que essas experiências foram essenciais para nosso crescimento. Aceite as limitações do presente e aja com sabedoria.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Nem sempre é necessário gostar de todas as pessoas com quem você interage, mas cada conexão tem um motivo para existir. Mantenha-se firme e siga em frente, tirando proveito das circunstâncias.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O grande desafio da vida é equilibrar sonhos infinitos com a realidade limitada. Essa equação pode parecer impossível, mas encontrar esse ponto de equilíbrio faz parte do destino humano.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Seus anseios podem parecer distantes neste momento, mas essa sensação é passageira. O foco está nos desafios imediatos que exigem sua atenção, mas logo haverá espaço para novas oportunidades.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Antes de tomar decisões importantes, dedique tempo para investigar melhor os fatos. Muitas suspeitas surgiram recentemente, mas grande parte delas pode ter sido causada por rumores infundados.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O humor oscilante das pessoas ao seu redor pode afetar seus planos no curto prazo, mas não trará prejuízos duradouros. Evite conflitos desnecessários e mantenha-se focado no que realmente importa.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O excesso de detalhes pode dar a impressão de que as coisas estão fora de controle, mas, na verdade, esse é um momento oportuno para organizar tudo e ganhar maior domínio sobre as situações.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Pequenos detalhes fazem toda a diferença, seja em contratos ou na vida. Preste atenção aos sinais sutis ao seu redor, pois muitas respostas importantes estão nas entrelinhas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com tantas tarefas urgentes, evite se distrair com afazeres rotineiros que podem esperar. Direcione sua energia para o que realmente exige atenção no momento.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Você tem muitas ideias, mas agora é hora de selecionar as que podem ser postas em prática. Se apenas sonhar sem agir, o acúmulo de projetos inacabados pode gerar frustração.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Tudo é passível de negociação, inclusive os sentimentos. Mesmo com a intenção de agir de forma desapegada e generosa, é natural ter expectativas de reciprocidade. Reflita sobre isso.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)