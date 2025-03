Qual brega define seu signo? Influenciador faz sucesso ao criar lista e 'traduzir' personalidades

O influenciador digital Carlos Almeida, conhecido como "O Paraense", movimentou as redes sociais na última semana ao criar um conteúdo inusitado que une astrologia e música regional. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 56 mil seguidores, ele associou doze bregas marcantes aos signos do Zodíaco, mostrando a relação de cada um com o amor e as emoções, sempre com um toque bem-humorado. Confira:

VEJA MAIS

Apaixonado por astrologia, Carlos revelou que costuma acompanhar seu horóscopo diariamente e viu na mistura entre signos e o ritmo paraense uma oportunidade de criar um conteúdo que falasse diretamente ao público local. O processo de seleção das músicas passou tanto por pesquisa quanto por opiniões de amigos, mas alguns signos foram certeiros desde o início.

"Tive certeza de quais seriam para Leão, Câncer, Escorpião e Capricórnio, porque são da família", brincou.

A repercussão do vídeo foi imediata, com grande engajamento e identificação do público. No entanto, alguns aquarianos não concordaram totalmente com a escolha de sua música. "Eles falaram que aquário não é apegado, mas quando toca as marcantes, até eles e os arianos sofrem", comentou o influenciador, rindo da situação.

Diante do sucesso, Carlos não descarta novas versões do conteúdo, seja explorando outros estilos musicais ou abordagens diferentes. "Meu conteúdo é totalmente paraense, mas nossa cultura é muito rica. Quem sabe não vem uma versão de signos no rock doido?", sugeriu.

Confira as canções e os seus respectivos signos:

Áries

Touro

Gêmeos



Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixe