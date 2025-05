Conheça os três signos que se apaixonam e depois somem

No zodíaco, três signos costumam viver amores avassaladores e paixões desenfreadas desde o início. Depois de um tempo de relacionamento, parece que as coisas vão esfriando e a intensidade já não faz mais parte da rotina. A explicação pode estar a partir da leitura dos astros.

Em algum momento da vida, quase todo mundo já teve que lidar com uma pessoa extremamente apaixonada. Caso contrário, possivelmente, você já foi essa pessoa. Do dia para a noite, o sentimento muda e parece que a pessoa cai em si e aquilo que sentia já nem faz tanto sentido. Outras vezes, a pessoa apenas some, sem deixar vestígios e nem responde às ligações e mensagens. Mas calma, isso tudo pode ser culpa do signo dela.

Quais são os três signos que se apaixonam e depois somem?

Áries

Os arianos possuem uma fama que nem sempre corresponde com a realidade. No amor, muitas vezes, os boatos estão certos. Eles lideram a lista de pessoas que se apaixonam e depois acabam sumindo. Isso acontece porque as pessoas do signo de Áries gostam de se sentir desafiadas e a conquista têm um sabor melhor. Caso consigam o que querem, os arianos passam a ficar desinteressados. Assim, eles vão em busca de novidades sem sequer olhar para trás. Então, cuidado com o arianos.

Gêmeos

As pessoas do signo de Gêmeos buscam conexões fortes e intensas nas relações. Além disso, eles gostam de se relacionar com parceiros de verdade, com quem serão constantemente estimulados. Caso o geminiano não enxergue que está numa relação desse jeito, é bem provável que ele caia fora e vá buscar situações mais confortáveis para ele. Isso quer dizer que ele vai sumir sem o menor remorso para achar uma nova aventura ou jogo de sedução.

Sagitário

Com fama de desapegados, os sagitarianos buscam a liberdade em vários âmbitos da vida. No relacionamento não poderia ser diferente. As pessoas do signo de Sagitário até se apaixonam, mas prezam pela sua liberdade. Por conta desse aparente conflito, quem sai perdendo é quem fica apaixonado por eles, já que eles costumam fugir de relacionamentos sérios. Amar sem amarras é um lema que eles seguem à risca e não tem ninguém para impedi-los.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)