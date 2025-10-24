Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Temporada de Escorpião: confira as datas, as características e a personalidade dos escorpianos

Os nativos de Escorpião possuem a intensidade como principal traço de personalidade

Victoria Rodrigues
fonte

Os escorpianos fazem aniversário entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro. (Foto: HstrongART/ Shutterstock)

No dia 23 de outubro, o sol entrou no signo de Escorpião para iniciar uma fase de amadurecimento na vida das pessoas, isto porque os escorpianos vivem uma trajetória em constante busca pelo autoconhecimento diário. Além disso, os nativos de Escorpião possuem uma forte energia emocional capaz de decifrar facilmente enigmas, mistérios e fatos curiosos que outras pessoas carregam secretamente.

A intensidade é a principal característica da personalidade dos escorpianos, para eles é “tudo ou nada”. “A vida é levada a partir de seus extremos, para que assim os potenciais possam se realizar plenamente. É através deste signo que somos continuamente lembrados de que somos mortais e que tudo, por melhor que seja, um dia acaba”, explicou o astrólogo Alexey Dodsworth em entrevista ao Personare.

Características do signo de Escorpião:

  • Data: de 23 de outubro a 21 de novembro;
  • Símbolo e elemento: escorpião e água;
  • Planetas regentes: Marte e Plutão;
  • Ritmo e Polaridade: fixo e negativo;
  • Órgãos regentes: a bexiga, o intestino grosso e os órgãos sexuais e reprodutores, como pênis, próstata, vagina, ânus.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 24/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste sexta-feira, 24 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Amor no Zodíaco: confira quais são os 4 signos que mais combinam com Libra
Os librianos amam criar conexões afetivas e viver um romance ideal

image Nativos de Libra: confira 7 curiosidades sobre a personalidade dos librianos
As pessoas do signo de Libra possuem traços e características únicas

Confira a personalidade dos escorpianos:

  • São profundos

Os nativos de Escorpião são críticos em diversos casos e gostam de prezar pela profundidade nas relações. “A nobreza escorpiana se em sua capacidade de análise crítica e o senso de profundidade tornam a pessoa ao mesmo tempo fascinante e difícil de se conviver”, explicou o astrólogo Alexey Dodsworth.

  • Guardam mágoas

Por se aprofundarem muito nas situações, os escorpianos também guardam muitas mágoas. “Os aspectos mais sombrios dizem respeito às mágoas guardadas. Se alguém faz mal a uma pessoa desse signo, isso dificilmente é esquecido. Em alguns casos, o rancor pode envenenar a pessoa por dentro”, analisou o astrólogo.

  • Espírito de liderança

As pessoas do signo de escorpião são conhecidas pelo forte espírito de autoridade e liderança, eles sabem facilmente conduzir a si mesmos e as outras pessoas. Mas, por outro lado, eles também podem usufruir dessa característica para manipular e influenciar a conduta de indivíduos, apenas em benefício próprio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astrologia

signo

escorpião

datas

características

personalidade
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda