Temporada de Escorpião: confira as datas, as características e a personalidade dos escorpianos

No dia 23 de outubro, o sol entrou no signo de Escorpião para iniciar uma fase de amadurecimento na vida das pessoas, isto porque os escorpianos vivem uma trajetória em constante busca pelo autoconhecimento diário. Além disso, os nativos de Escorpião possuem uma forte energia emocional capaz de decifrar facilmente enigmas, mistérios e fatos curiosos que outras pessoas carregam secretamente.

A intensidade é a principal característica da personalidade dos escorpianos, para eles é “tudo ou nada”. “A vida é levada a partir de seus extremos, para que assim os potenciais possam se realizar plenamente. É através deste signo que somos continuamente lembrados de que somos mortais e que tudo, por melhor que seja, um dia acaba”, explicou o astrólogo Alexey Dodsworth em entrevista ao Personare.

Características do signo de Escorpião:

Data: de 23 de outubro a 21 de novembro;

Símbolo e elemento: escorpião e água;

Planetas regentes: Marte e Plutão;

Ritmo e Polaridade: fixo e negativo;

Órgãos regentes: a bexiga, o intestino grosso e os órgãos sexuais e reprodutores, como pênis, próstata, vagina, ânus.

Confira a personalidade dos escorpianos:

São profundos

Os nativos de Escorpião são críticos em diversos casos e gostam de prezar pela profundidade nas relações. “A nobreza escorpiana se em sua capacidade de análise crítica e o senso de profundidade tornam a pessoa ao mesmo tempo fascinante e difícil de se conviver”, explicou o astrólogo Alexey Dodsworth.

Guardam mágoas

Por se aprofundarem muito nas situações, os escorpianos também guardam muitas mágoas. “Os aspectos mais sombrios dizem respeito às mágoas guardadas. Se alguém faz mal a uma pessoa desse signo, isso dificilmente é esquecido. Em alguns casos, o rancor pode envenenar a pessoa por dentro”, analisou o astrólogo.

Espírito de liderança

As pessoas do signo de escorpião são conhecidas pelo forte espírito de autoridade e liderança, eles sabem facilmente conduzir a si mesmos e as outras pessoas. Mas, por outro lado, eles também podem usufruir dessa característica para manipular e influenciar a conduta de indivíduos, apenas em benefício próprio.

