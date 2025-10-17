Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Nativos de Libra: confira 7 curiosidades sobre a personalidade dos librianos

As pessoas do signo de Libra possuem traços e características únicas

Victoria Rodrigues
fonte

Os librianos valorizam relações pessoais e amam ambientes agradáveis. (Foto: Reprodução/ Laura Tarot)

Regido pelo Planeta Vênus, o signo de Libra é o sétimo do zodíaco que simboliza a busca pela harmonia, equilíbrio e justiça em todas as áreas da vida. Além dessas características, os librianos carregam em sua personalidade o gosto pelas artes, a preferência por ambientes agradáveis, a capacidade de pensar em mil cenários possíveis antes de tomar decisões importantes e um talento especial para mediar conflitos.

Confira 7 curiosidades sobre as pessoas do signo de Libra

  • O símbolo de Libra

image A balança é o símbolo do signo de Libra. (Foto: Reprodução/ The Live Mirror)

O símbolo do signo de Libra é representado por uma balança que simboliza a harmonia e a busca constante por equilíbrio. Além disso, essa figura foi criada para refletir a justiça e a harmonia que os librianos tanto prezam em suas ações diárias.

  • Gostam da beleza e da arte

Os nativos de Libra gostam de ver pessoas, coisas e lugares belos, eles estão sempre com vistas à arte. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, revela Thaís Mariano.

  • Pensam muito antes de agir

Os librianos costumam imaginar todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão. “Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, explicou Thaís Mariano, astróloga.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 17/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Confira as previsões do signo de Libra para os últimos meses de 2025
Os librianos experimentarão momentos únicos em outubro, novembro e dezembro

image Confira 3 dicas infalíveis para conquistar uma pessoa do signo de Libra
Os librianos gostam de nutrir um amor platônico

  • Buscam a justiça

As pessoas do signo de Libra são muito justas e não possuem problema em reconhecer quando estão errados em alguma situação. “Por conta disso, podem passar horas discutindo a relação, procurando encontrar um meio para ajustar o relacionamento — de modo que fique bom para os dois”, destacou Thaís Mariano.

  • Amam ambientes agradáveis

Além de valorizarem as belezas nas pessoas, coisas e lugares, os librianos também amam estar em ambientes agradáveis, que são bem decorados e transmitem equilíbrio e tranquilidade em cada canto, porque eles se sentem em paz.

  • Valorizam relações pessoais

Outro traço importante da personalidade dos nativos de Libra é que eles gostam sempre de estar bem acompanhados. “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, disse Thaís.

  • São tranquilos e pacifistas

Por fim, os librianos são considerados pessoas mediadoras de conflitos, isso porque eles têm talento para lidar com situações delicadas e possuem uma postura imparcial que é capaz de conseguir ouvir todos os lados, sem maiores julgamentos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

libra

zodíaco

personalidade

curiosidades
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda