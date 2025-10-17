Nativos de Libra: confira 7 curiosidades sobre a personalidade dos librianos

Regido pelo Planeta Vênus, o signo de Libra é o sétimo do zodíaco que simboliza a busca pela harmonia, equilíbrio e justiça em todas as áreas da vida. Além dessas características, os librianos carregam em sua personalidade o gosto pelas artes, a preferência por ambientes agradáveis, a capacidade de pensar em mil cenários possíveis antes de tomar decisões importantes e um talento especial para mediar conflitos.

Confira 7 curiosidades sobre as pessoas do signo de Libra

O símbolo de Libra

A balança é o símbolo do signo de Libra. (Foto: Reprodução/ The Live Mirror)

O símbolo do signo de Libra é representado por uma balança que simboliza a harmonia e a busca constante por equilíbrio. Além disso, essa figura foi criada para refletir a justiça e a harmonia que os librianos tanto prezam em suas ações diárias.

Gostam da beleza e da arte

Os nativos de Libra gostam de ver pessoas, coisas e lugares belos, eles estão sempre com vistas à arte. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, revela Thaís Mariano.

Pensam muito antes de agir

Os librianos costumam imaginar todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão. “Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, explicou Thaís Mariano, astróloga.

Buscam a justiça

As pessoas do signo de Libra são muito justas e não possuem problema em reconhecer quando estão errados em alguma situação. “Por conta disso, podem passar horas discutindo a relação, procurando encontrar um meio para ajustar o relacionamento — de modo que fique bom para os dois”, destacou Thaís Mariano.

Amam ambientes agradáveis

Além de valorizarem as belezas nas pessoas, coisas e lugares, os librianos também amam estar em ambientes agradáveis, que são bem decorados e transmitem equilíbrio e tranquilidade em cada canto, porque eles se sentem em paz.

Valorizam relações pessoais

Outro traço importante da personalidade dos nativos de Libra é que eles gostam sempre de estar bem acompanhados. “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, disse Thaís.

São tranquilos e pacifistas

Por fim, os librianos são considerados pessoas mediadoras de conflitos, isso porque eles têm talento para lidar com situações delicadas e possuem uma postura imparcial que é capaz de conseguir ouvir todos os lados, sem maiores julgamentos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)