O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira as previsões do signo de Libra para os últimos meses de 2025

Os librianos experimentarão momentos únicos em outubro, novembro e dezembro

Victoria Rodrigues
fonte

As relações amorosas dos librianos serão harmonizadas nos últimos meses deste ano. (Foto: Reprodução/ Astro Era)

O ano ainda não terminou e os librianos poderão desfrutar de muitos momentos bons e duvidosos entre os próximos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. Com visões direcionadas ao futuro, o astrólogo João Bidu preparou uma série de previsões que as pessoas do signo de Libra viverão neste ano, com relação aos relacionamentos amorosos, família e amizades, saúde e bem-estar e trabalho e dinheiro.

Confira as previsões para os librianos em 2025:

  • Relacionamentos amorosos

Neste segundo semestre, os librianos já experimentaram alguns desafios no amor, mas agora estão prontos para restabelecer a harmonia e o equilíbrio novamente. “Alguns ‘perrenguinhos’ rondaram desde julho e por isso foi preciso agir com mais paciência, compreensão e resiliência. A boa notícia é que os últimos meses serão bem mais positivos e a harmonia que você tanto preza com o mozão vai prevalecer, iluminando e protegendo o romance”, explica o astrólogo João Bidu.

  • Família e amizades

Como os nativos de Libra são bem apegados à família, esse lado mexe bastante com o emocional deles em algumas circunstâncias. “Agradar e mimar as pessoas queridas são as especialidades dos libriamores e neste ano seu jeito estará ainda mais atencioso, solícito e prestativo com quem se relaciona. Probleminha de saúde de parente também pode preocupar no segundo semestre, mas tudo deve melhorar e voltar às boas, ainda mais a partir de novembro”, revela João Bidu.

  • Saúde e bem-estar

Nesses últimos meses do ano, procure dar mais atenção aos cuidados com a saúde física e mental, porque pode ser que alguma condição reapareça em sua vida. “No segundo semestre, procure prestar mais atenção nos sinais do seu corpo, pois distúrbio reincidente pode reaparecer e exigir tratamento mais prolongado, mas tudo deve melhorar e o bem-estar vai aumentar no final do ano”, destacou João Bidu.

  • Trabalho e dinheiro

Já na parte do emprego e do campo financeiro, as pessoas do signo de Libra vão ter um momento propício para a riqueza. “Nas finanças, o ano deve ser afortunado e as vibes de Plutão no paraíso astral só confirmam essa tendência, especialmente nos últimos meses. A maré será tão sortuda que há chance de levar prêmio em raspadinha, rifa, loteca ou outro tipo de jogo”, concluiu o astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

