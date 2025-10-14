Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 14/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 14 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hannah Franco
fonte

Confira as previsões para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Foto/Freepik)

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (14/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries (21/03 - 19/04)

O dia favorece a criatividade e o prazer, mas pede atenção com escolhas impulsivas. Priorize segurança emocional e discipline seus passos. No campo afetivo, evite agir sem pensar e reflita sobre o que você realmente espera das relações.

Touro (20/04 - 20/05)

A sensibilidade familiar está em alta, favorecendo diálogos e reconexões. Encare desafios com resiliência e cuide do seu bem-estar emocional. No amor, procure manter o equilíbrio e pensar a longo prazo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A comunicação é essencial hoje. Cuidado ao se expressar, pois palavras mal colocadas podem gerar ruídos. No trabalho, foque em tarefas práticas. No amor, evite promessas vagas e opte por diálogos claros e afetivos.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento favorece gestos de generosidade, inclusive no campo financeiro. Mas atenção aos imprevistos: mantenha o controle e evite gastos impulsivos. No amor, segurança emocional e diálogo profundo fazem a diferença.

Leão (23/07 - 22/08)

Idealismo em alta! O dia favorece planos com significado, mas pede cautela com pressões externas. No amor, tensões podem surgir. Paciência e criatividade serão seus melhores aliados.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia de olhar para dentro. O céu sugere autocuidado e distanciamento de pressões externas. Conflitos podem aparecer, mas não se precipite. No amor, a reflexão sobre os sentimentos é essencial para evitar atritos.

Libra (23/09 - 22/10)

Conexões com amigos podem trazer conforto e inspiração, mas cuidado com idealizações. Exercite o senso crítico nas relações. No amor, valorize o diálogo e não se deixe levar apenas pelas aparências.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foco nas metas profissionais e nas parcerias. O céu traz intensidade emocional, o que pode atrapalhar a objetividade. No campo afetivo, seja sincero com você e com o outro: isso pode dissolver diferenças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A sensibilidade está aflorada, favorecendo a conexão com aprendizados espirituais e emocionais. Tome decisões com sabedoria e evite atitudes impulsivas. No amor, valorize o amadurecimento emocional.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Um dia para valorizar o aconchego do lar e os laços familiares. Cuide da rotina e das finanças com carinho. No amor, mostre sua dedicação através de atitudes simples e sinceras.

Aquário (20/01 - 18/02)

O céu favorece a empatia nas relações próximas. Evite expectativas excessivas e mantenha sua autonomia. No amor, pratique a escuta ativa e seja transparente com seus sentimentos.

Peixes (19/02 - 20/03)

A intuição está aguçada e pode ser uma aliada nas rotinas e decisões do dia. Defenda seus interesses com serenidade. No amor, aproveite o momento para fortalecer vínculos por meio do cuidado mútuo.

