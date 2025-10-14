Horóscopo de hoje 14/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (14/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 19/04)

O dia favorece a criatividade e o prazer, mas pede atenção com escolhas impulsivas. Priorize segurança emocional e discipline seus passos. No campo afetivo, evite agir sem pensar e reflita sobre o que você realmente espera das relações.

Touro (20/04 - 20/05)

A sensibilidade familiar está em alta, favorecendo diálogos e reconexões. Encare desafios com resiliência e cuide do seu bem-estar emocional. No amor, procure manter o equilíbrio e pensar a longo prazo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A comunicação é essencial hoje. Cuidado ao se expressar, pois palavras mal colocadas podem gerar ruídos. No trabalho, foque em tarefas práticas. No amor, evite promessas vagas e opte por diálogos claros e afetivos.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento favorece gestos de generosidade, inclusive no campo financeiro. Mas atenção aos imprevistos: mantenha o controle e evite gastos impulsivos. No amor, segurança emocional e diálogo profundo fazem a diferença.

Leão (23/07 - 22/08)

Idealismo em alta! O dia favorece planos com significado, mas pede cautela com pressões externas. No amor, tensões podem surgir. Paciência e criatividade serão seus melhores aliados.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia de olhar para dentro. O céu sugere autocuidado e distanciamento de pressões externas. Conflitos podem aparecer, mas não se precipite. No amor, a reflexão sobre os sentimentos é essencial para evitar atritos.

Libra (23/09 - 22/10)

Conexões com amigos podem trazer conforto e inspiração, mas cuidado com idealizações. Exercite o senso crítico nas relações. No amor, valorize o diálogo e não se deixe levar apenas pelas aparências.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foco nas metas profissionais e nas parcerias. O céu traz intensidade emocional, o que pode atrapalhar a objetividade. No campo afetivo, seja sincero com você e com o outro: isso pode dissolver diferenças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A sensibilidade está aflorada, favorecendo a conexão com aprendizados espirituais e emocionais. Tome decisões com sabedoria e evite atitudes impulsivas. No amor, valorize o amadurecimento emocional.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Um dia para valorizar o aconchego do lar e os laços familiares. Cuide da rotina e das finanças com carinho. No amor, mostre sua dedicação através de atitudes simples e sinceras.

Aquário (20/01 - 18/02)

O céu favorece a empatia nas relações próximas. Evite expectativas excessivas e mantenha sua autonomia. No amor, pratique a escuta ativa e seja transparente com seus sentimentos.

Peixes (19/02 - 20/03)

A intuição está aguçada e pode ser uma aliada nas rotinas e decisões do dia. Defenda seus interesses com serenidade. No amor, aproveite o momento para fortalecer vínculos por meio do cuidado mútuo.