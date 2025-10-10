Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira 3 dicas infalíveis para conquistar uma pessoa do signo de Libra

Os librianos gostam de nutrir um amor platônico

Victoria Rodrigues
fonte

Se quiser impressionar uma pessoa do signo de Libra, tente ser discreto e elegante. (Foto: Freepik)

Os nativos de Libra são conhecidos por gostarem de um amor platônico, daqueles em que a pessoa sonha que uma princesa ou um príncipe encantado se ajoelhará um dia e declarará todo o amor dele em um baile especial. Por esse motivo, os outros signos do zodíaco possuem dificuldade em expressar os seus sentimentos e foi pensando nesse cenário amoroso, que a terapeuta holística Paula Pires separou algumas dicas para conquistar um(a) libriano(a) e conseguir nutrir uma relação.

“Os Librianos têm uma capacidade muito grande de ver o que está esteticamente desarmonizado. Eles têm essa coisa, esse símbolo: o equilíbrio. Então, ele olha se um brinco está um pouquinho a mais, se o cabelo está mal cuidado, eles reparam no que foge a beleza”, revela a terapeuta holística Paula Pires.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 10/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 10 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Inferno astral de Libra: confira 5 dicas para lidar com essa fase na Astrologia
Ao longo desse período, o signo de Libra costuma experienciar momentos delicados na vida

image Confira quais são as comidas favoritas do signo de Libra
Os librianos são apaixonados pela união entre o alimento, a musicalidade e o espaço agradável

Veja 3 dicas para conquistar um(a) libriano(a):

  • Discretos e elegantes

Para o primeiro encontro, a dica é se vestir de forma discreta, mas não pode deixar de lado a elegância. “Eles gostam de pessoas cultas, e também fazem muita questão de refinamento e de se relacionarem com pessoas educadas. Portanto, não vão ficar com pessoas desleixadas porque vão reparar muito nisso”, explica Paula.

  • Seja criativo

Mostrar ser uma pessoa que ama as artes, sendo criativa e espirituosa, também é um excelente passo para conquistar os librianos. “Se uma pessoa está se relacionando com uma pessoa de Libra e demonstrar que: tem um lado artístico, uma coisa criativa, uma sutileza e que é espirituosa. Consequentemente, os librianos já começam a abrir as portas para a conquista desse adorável ser”, disse a terapeuta.

  • Confie no seu potencial

Não é para se fazer de difícil, apenas tenha confiança em suas atitudes quando estiver próximo a um nativo de Libra. “Tenha algo de inatingível, não que você vai se fazer de difícil. Entretanto, você deve sempre estar em uma postura mais imaculada e utópica que os reles mortais. Assim fica com algo de musa(o) para essa pessoa e consegue encantar esse ser tão Venusiano por ‘mais tempo’', conclui Paula Pires.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astrologia

signos

libra

dicas

como conquistar
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda