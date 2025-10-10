Confira 3 dicas infalíveis para conquistar uma pessoa do signo de Libra

Os nativos de Libra são conhecidos por gostarem de um amor platônico, daqueles em que a pessoa sonha que uma princesa ou um príncipe encantado se ajoelhará um dia e declarará todo o amor dele em um baile especial. Por esse motivo, os outros signos do zodíaco possuem dificuldade em expressar os seus sentimentos e foi pensando nesse cenário amoroso, que a terapeuta holística Paula Pires separou algumas dicas para conquistar um(a) libriano(a) e conseguir nutrir uma relação.

“Os Librianos têm uma capacidade muito grande de ver o que está esteticamente desarmonizado. Eles têm essa coisa, esse símbolo: o equilíbrio. Então, ele olha se um brinco está um pouquinho a mais, se o cabelo está mal cuidado, eles reparam no que foge a beleza”, revela a terapeuta holística Paula Pires.

VEJA MAIS

Veja 3 dicas para conquistar um(a) libriano(a):

Discretos e elegantes

Para o primeiro encontro, a dica é se vestir de forma discreta, mas não pode deixar de lado a elegância. “Eles gostam de pessoas cultas, e também fazem muita questão de refinamento e de se relacionarem com pessoas educadas. Portanto, não vão ficar com pessoas desleixadas porque vão reparar muito nisso”, explica Paula.

Seja criativo

Mostrar ser uma pessoa que ama as artes, sendo criativa e espirituosa, também é um excelente passo para conquistar os librianos. “Se uma pessoa está se relacionando com uma pessoa de Libra e demonstrar que: tem um lado artístico, uma coisa criativa, uma sutileza e que é espirituosa. Consequentemente, os librianos já começam a abrir as portas para a conquista desse adorável ser”, disse a terapeuta.

Confie no seu potencial

Não é para se fazer de difícil, apenas tenha confiança em suas atitudes quando estiver próximo a um nativo de Libra. “Tenha algo de inatingível, não que você vai se fazer de difícil. Entretanto, você deve sempre estar em uma postura mais imaculada e utópica que os reles mortais. Assim fica com algo de musa(o) para essa pessoa e consegue encantar esse ser tão Venusiano por ‘mais tempo’', conclui Paula Pires.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)