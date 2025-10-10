Confira 3 dicas infalíveis para conquistar uma pessoa do signo de Libra
Os librianos gostam de nutrir um amor platônico
Os nativos de Libra são conhecidos por gostarem de um amor platônico, daqueles em que a pessoa sonha que uma princesa ou um príncipe encantado se ajoelhará um dia e declarará todo o amor dele em um baile especial. Por esse motivo, os outros signos do zodíaco possuem dificuldade em expressar os seus sentimentos e foi pensando nesse cenário amoroso, que a terapeuta holística Paula Pires separou algumas dicas para conquistar um(a) libriano(a) e conseguir nutrir uma relação.
“Os Librianos têm uma capacidade muito grande de ver o que está esteticamente desarmonizado. Eles têm essa coisa, esse símbolo: o equilíbrio. Então, ele olha se um brinco está um pouquinho a mais, se o cabelo está mal cuidado, eles reparam no que foge a beleza”, revela a terapeuta holística Paula Pires.
Veja 3 dicas para conquistar um(a) libriano(a):
Discretos e elegantes
Para o primeiro encontro, a dica é se vestir de forma discreta, mas não pode deixar de lado a elegância. “Eles gostam de pessoas cultas, e também fazem muita questão de refinamento e de se relacionarem com pessoas educadas. Portanto, não vão ficar com pessoas desleixadas porque vão reparar muito nisso”, explica Paula.
Seja criativo
Mostrar ser uma pessoa que ama as artes, sendo criativa e espirituosa, também é um excelente passo para conquistar os librianos. “Se uma pessoa está se relacionando com uma pessoa de Libra e demonstrar que: tem um lado artístico, uma coisa criativa, uma sutileza e que é espirituosa. Consequentemente, os librianos já começam a abrir as portas para a conquista desse adorável ser”, disse a terapeuta.
Confie no seu potencial
Não é para se fazer de difícil, apenas tenha confiança em suas atitudes quando estiver próximo a um nativo de Libra. “Tenha algo de inatingível, não que você vai se fazer de difícil. Entretanto, você deve sempre estar em uma postura mais imaculada e utópica que os reles mortais. Assim fica com algo de musa(o) para essa pessoa e consegue encantar esse ser tão Venusiano por ‘mais tempo’', conclui Paula Pires.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)
