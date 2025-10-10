Horóscopo de hoje 10/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (10/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Procure usar os instrumentos que estão disponíveis para driblar as limitações, porque se você as enfrentar e pretender derrubar, provavelmente essas ficarão mais duras e insuperáveis. Contorne, drible, aí sim!

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Apesar das obrigações usuais que tomam uma boa parte do seu tempo, também há chances de você se divertir, quebrando a rotina. É hora de você se organizar para que caiba tudo dentro deste dia. Isso é totalmente possível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Compreenda que o tempo não é uma medida cronológica apenas, porque também é fruto da percepção, e se você continua se convencendo de que não há tempo para satisfazer seus desejos, é isso mesmo que acontecerá.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nada a fazer diante dos prejuízos das pessoas, porque é impossível convencer ninguém a ampliar o entendimento sobre a vida. Passe por essa situação o mais rapidamente possível, sem tentar convencer ninguém.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os primeiros sinais de que o futuro é auspicioso começam a se mostrar no horizonte. Ainda são sinais tênues e sutis, mas para sua alma ansiosa de se libertar das limitações, são suficientes. Só falta acreditar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Há pessoas que são impermeáveis a argumentos, por mais lúcidos e racionais que esses sejam. Diante delas, procure concordar com tudo e, em silêncio e discretamente, continuar fazendo seu jogo apesar delas. É por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo que não seja possível fazer um jogo aberto, continue em frente tentando realizar seus intuitos, porque se houver pureza de intenção e aproveitamento das oportunidades, você conseguirá avançar bastante.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As pessoas se satisfazem com a teoria e, por isso, acham tudo fácil, porém, quem está na linha de frente com as mangas arregaçadas para fazer acontecer sabe que o processo envolve complexidades múltiplas. Ou não?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Continuar pensando significaria deixar de fazer o que está ao seu alcance. Chega uma hora em que, apesar de haver questões que precisariam de maior reflexão, é necessário seguir em frente e agir com praticidade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A fé é como o pássaro que começa a cantar sem que o Sol ainda amanheça, porque pressente a chegada da luz sem, no entanto, haver qualquer sinal dela. Agarre-se você à fé, porque ela é segura e verdadeira.



♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As limitações cansam e se não forem administradas com sabedoria, se transformam em alimento para a angústia. Sua alma não merece esse estado de coisas, então, seria o caso de aprender a usar as limitações ao seu favor.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Os argumentos que as pessoas apresentam podem contrariar sua vontade, mas precisam ser escutados com atenção, porque nesta parte do caminho sua alma precisa refletir melhor para não se tornar teimosa demais.

