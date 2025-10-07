Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Inferno astral de Libra: confira 5 dicas para lidar com essa fase na Astrologia

Ao longo desse período, o signo de Libra costuma experienciar momentos delicados na vida

Victoria Rodrigues
fonte

O inferno astral é o momento ideal para repensar suas atitudes e buscar renovação na vida. (Foto: Freepik)

A fase do inferno astral costuma atrair diversos momentos e acontecimentos ruins para os signos que estão próximos da data de seu aniversário. Mas a boa notícia é que esse período conturbado na vida pessoal, familiar ou profissional pode se transformar em sucesso se for aproveitado de modo inteligente. Pensando nisso, a equipe do Astros Zen preparou algumas dicas para que os librianos possam viver essa fase da melhor maneira possível.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 07/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste terça-feira, 07 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Confira 5 curiosidades sobre o homem do signo de Libra
Os nativos de Libra fazem aniversário entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro

image Mulheres de Libra: confira 5 curiosidades sobre a personalidade das librianas
As nativas do signo de Libra fazem aniversário entre 23 de setembro e 22 de outubro

Confira 5 dicas para lidar com o inferno astral de Libra:

  • Faça um planejamento

Se possível, tente organizar um planejamento com algumas metas positivas para alcançar durante esse período. “Estabelecer metas durante seu inferno astral pode deixar o período menos caótico. Planeje seus dias, organize seu tempo, coloque no papel tudo o que você precisa fazer, separando as tarefas por nível de prioridades, assim você evita atrasos e procrastinação”, indica a equipe do Astros Zen.

  • Evite se estressar com problemas

No primeiro sinal de problema, tente manter a calma e continuar firme na ideia de que o estresse pode piorar a situação. “Evitar o estresse pode ser algo difícil, mas é crucial no período de inferno astral. Isso porque esse já é um momento de grande estresse e nervosismo, então é preciso manter a calma com mais frequência, ou você poderá sofrer muito com o nervosismo”, explica o Astros Zen.

  • Repense suas ações

Sabe aquele momento em que a vida está um caos e você precisa parar um instante para conseguir visualizar o que está acontecendo? Pois bem, fazer isso pode ajudar você a organizar as ideias na vida. “Parar para repensar suas atitudes é uma ação necessária durante o inferno astral. Sendo o encerramento de um ciclo, é preciso rever suas realizações, analisá-las e verificar se você deve seguir fazendo as coisas como faz desde sempre”, sugere a equipe do Astros Zen.

  • Pratique atividades leves

Tentar relaxar é uma ótima opção quando parece que tudo ao redor de você está desmoronando. “Procure fazer atividades que te relaxem, como meditar, ouvir músicas ou fazer algum exercício físico. Isso ajudará a manter o estresse controlado e a te deixar calmo nesse momento de desordem. Tenha em mente que não é nada bom entrar em um novo ciclo com a cabeça quente”, revela a Astros Zen.

  • Procure a renovação

Ao longo do período do inferno astral, é fundamental que as pessoas busquem sempre aprender com os erros para saírem renovados dos momentos mais difíceis. “Deixe o passado para trás e busque pela renovação. O inferno astral é o fim de um ciclo, quando a energia da maratona do sol está se esgotando. Esse é o momento perfeito para você resolver qualquer pendência que tenha em qualquer âmbito de sua vida, para recomeçar renovado”, finaliza a equipe do Astros Zen.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

zodíaco

astrologia

libra

inferno astral
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda