Inferno astral de Libra: confira 5 dicas para lidar com essa fase na Astrologia

A fase do inferno astral costuma atrair diversos momentos e acontecimentos ruins para os signos que estão próximos da data de seu aniversário. Mas a boa notícia é que esse período conturbado na vida pessoal, familiar ou profissional pode se transformar em sucesso se for aproveitado de modo inteligente. Pensando nisso, a equipe do Astros Zen preparou algumas dicas para que os librianos possam viver essa fase da melhor maneira possível.

Confira 5 dicas para lidar com o inferno astral de Libra:

Faça um planejamento

Se possível, tente organizar um planejamento com algumas metas positivas para alcançar durante esse período. “Estabelecer metas durante seu inferno astral pode deixar o período menos caótico. Planeje seus dias, organize seu tempo, coloque no papel tudo o que você precisa fazer, separando as tarefas por nível de prioridades, assim você evita atrasos e procrastinação”, indica a equipe do Astros Zen.

Evite se estressar com problemas

No primeiro sinal de problema, tente manter a calma e continuar firme na ideia de que o estresse pode piorar a situação. “Evitar o estresse pode ser algo difícil, mas é crucial no período de inferno astral. Isso porque esse já é um momento de grande estresse e nervosismo, então é preciso manter a calma com mais frequência, ou você poderá sofrer muito com o nervosismo”, explica o Astros Zen.

Repense suas ações

Sabe aquele momento em que a vida está um caos e você precisa parar um instante para conseguir visualizar o que está acontecendo? Pois bem, fazer isso pode ajudar você a organizar as ideias na vida. “Parar para repensar suas atitudes é uma ação necessária durante o inferno astral. Sendo o encerramento de um ciclo, é preciso rever suas realizações, analisá-las e verificar se você deve seguir fazendo as coisas como faz desde sempre”, sugere a equipe do Astros Zen.

Pratique atividades leves

Tentar relaxar é uma ótima opção quando parece que tudo ao redor de você está desmoronando. “Procure fazer atividades que te relaxem, como meditar, ouvir músicas ou fazer algum exercício físico. Isso ajudará a manter o estresse controlado e a te deixar calmo nesse momento de desordem. Tenha em mente que não é nada bom entrar em um novo ciclo com a cabeça quente”, revela a Astros Zen.

Procure a renovação

Ao longo do período do inferno astral, é fundamental que as pessoas busquem sempre aprender com os erros para saírem renovados dos momentos mais difíceis. “Deixe o passado para trás e busque pela renovação. O inferno astral é o fim de um ciclo, quando a energia da maratona do sol está se esgotando. Esse é o momento perfeito para você resolver qualquer pendência que tenha em qualquer âmbito de sua vida, para recomeçar renovado”, finaliza a equipe do Astros Zen.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)