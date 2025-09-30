Confira 5 curiosidades sobre o homem do signo de Libra

Regidos por Vênus, os homens do signo de Libra costumam sempre valorizar a beleza, a justiça e a cooperação em tudo o que praticam no cotidiano. Os librianos, por sua vez, conseguem emanar uma energia naturalmente direcionada ao equilíbrio nas relações sociais, capaz de mediar conflitos em busca do zelo e, encontrar assim, soluções bem pensadas que podem agradar a todos ao seu redor.

Confira 5 curiosidades sobre os librianos

Gostam de socializar

É característico do signo de Libra que as pessoas gostem sempre de estar rodeadas de amigos. " A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é", explica a astróloga Thais Mariano.

Praticam a justiça

Os librianos são excelentes pessoas para resolver conflitos e conseguem ser justos nas mais variadas situações. "A não ser, claro, quando houver injustiça em jogo. Librianos são muito ligados ao que é justo e correto e têm um código de honra a cumprir para com o mundo exterior", destaca o astrólogo Brendan Orin.

São extremamente educados

Os nativos de Libra são extremamente educados e não gostam de chamar a atenção para si. "É educado, carinhoso e organizado. Costuma ser dono de um lindo sorriso e de um olhar sincero. Além disso, costuma ser sensível. O libriano é muito meigo e tenta sempre manter a calma e a cortesia", reforça Brendan Orin.

Apreciam a beleza

Assim como as librianas, os homens do signo de Libra também possuem um amor pelas artes e culturas. "Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa", destaca Thais Mariano.

São observadores

Os librianos costumam observar o ambiente muito bem antes de dar sua opinião. "Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia", conclui a astróloga Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)