O Liberal chevron right Astral chevron right

Mulheres de Libra: confira 5 curiosidades sobre a personalidade das librianas

As nativas do signo de Libra fazem aniversário entre 23 de setembro e 22 de outubro

Victoria Rodrigues
fonte

As mulheres do signo de Libra gostam de gestos afetuosos e românticos. (Foto: Freepik)

Inspiradas por uma aura de delicadeza e equilíbrio, as mulheres do signo de Libra são conhecidas também por serem charmosas, elegantes e diplomáticas nas mais variadas áreas da vida. Além dessas características que exalam a presença feminina, as librianas ainda conseguem ser extremamente inteligentes e sempre estão em busca da justiça, o que significa que elas tendem a encontrar diversas vantagens em opiniões divergentes.

Confira 5 curiosidades sobre a mulher do signo de Libra

  • Inteligentes e com senso de justiça

As mulheres do signo de Libra possuem uma inteligência e um senso de justiça únicos que se destacam no zodíaco. “A libriana é muito justa e não tem problema em reconhecer quando está errada em uma situação. Mas, como está sempre em busca da igualdade, não deixará de evidenciar a parcela de culpa da pessoa amada”, revela a astróloga Thais Mariano.

  • Muito racionais

Por serem extremamente inteligentes, as librianas também conseguem ser racionais para poder analisar com clareza tudo o que faz. “Quando a libriana se apaixona é quando ela realmente consegue deixar um tanto de lado todo esse idealismo e racionalidade para viver mais profundamente a sua essência”, destaca a astróloga.

  • Românticas e emotivas

As mulheres do signo de Libra são românticas daquelas que idealizam encontrar o par perfeito para se casar e viverem felizes para sempre. Por esse motivo, as librianas costumam criar diversos cenários românticos e são facilmente cativadas por gestos afetuosos e conexões emocionais.

  • Amantes da arte e da cultura

Além de serem inteligentes e amorosas, as nativas de Libra também possuem um gosto refinado para a arte e a cultura. “São amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, realça Thais Mariano.

  • Excessivamente sociáveis

A sociabilidade é a característica mais visível nas mulheres do signo de Libra, isso porque elas conseguem ser muito habilidosas na arte de manter conversas envolventes. Com isso, as librianas também amam estar rodeadas de pessoas e, principalmente, de fazer novas amizades nos lugares por onde passam.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

