Horóscopo de hoje 26/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (26/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Force o que achar necessário, mas preste atenção às reações, para mitigar a irritação que isso provocar, pois, você ainda vai precisar dessas pessoas que, por enquanto, não parecem se movimentar na direção desejada.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há horas em que não se pode ficar esperando por um momento melhor para avançar, há de ser aproveitar tudo que acontece, as adversidades inclusive, para continuar em frente. A tensão é máxima, e assim mesmo são as chances.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quando nada acontece do jeito que você esperava, e ainda por cima há muitas emoções intensas circulando, parece inevitável cair nos braços do mau humor. Porém, é nessa hora que você precisa dominar seu caráter.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Chega uma hora em que se torna imprescindível fazer algumas intervenções fortes para que as pessoas não cruzem a linha. Provavelmente elas acharão isso exagerado, mas sem a intervenção quem sairia perdendo é você.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Está certo que você lute para obter o máximo de proveito nesta parte do caminho, mas é importante você considerar que há outras pessoas envolvidas, que disputam o mesmo território que você. Diplomacia imprescindível.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

No fim, dá tudo certo, porque a Vida é generosa e graciosa. Portanto, evite se estender demais na irritação provocada por ver que seus esforços parecem em vão, diante da complexidade do cenário atual. Vai passar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se tudo fosse como o medo pinta, a essa altura do campeonato você nem mais existiria. O medo sempre exagera os contornos dos perigos e alimenta a ansiedade, a qual sempre oferece conselhos nada auspiciosos. Nada disso.



♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para você se livrar do que perturba, uma só atitude rompante não vai resolver, porque, apesar de trazer alívio imediato, a longo prazo não sustentaria as mudanças que sua alma precisa colocar em pé. Tudo bem

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem sempre dá para ser racional, em muitos casos a emoção comanda as ações e provoca comoções que, de outra maneira, ficariam contidas. Tudo tem seu tempo e lugar certos entre o céu e a terra. Agora é emocional.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A intensidade emocional dos dias anteriores foi cansativa, mas ainda não dá para relaxar totalmente, é preciso manter um olho na vontade de descansar e outro naquilo que está em andamento. Melhor assim, com sabedoria.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tudo se resolve, às vezes com mais estresse, noutras com mais calma, porém, tudo se resolve. A resolução é acompanhada de bons sentimentos, da certeza inefável de haver oportunidades para continuar avançando.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O panorama vai desanuviando, mas se você não praticar a boa vontade e se munir de pensamentos positivos, pela inércia o fundo do poço tende a ser insondável. Você não precisa cair nesse poço, há mais vida

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)