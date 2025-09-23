Temporada do Signo de Libra: confira as datas, as características e a personalidade dos librianos

Simbolizando transformações profundas e a renovação de um ciclo no zodíaco, o mês dos librianos inicia no dia 23 de setembro e terminará até 22 de outubro de 2025. Isso significa que, ao longo dos próximos 30 dias, a energia deles será direcionada para promover relações pessoais mais equilibradas e intensificar foco em questões relacionadas à justiça, que é uma característica forte dos nativos de Libra.

“É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são. Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, explica a astróloga Thais Mariano.

Características do signo de Libra

Elemento: Ar;

Regência: Vênus;

Ritmo: Cardinal;

Polaridade: Positiva;

Aromas: Canela;

Pedras: Amazonita e Ônix;

Parte do corpo: região da cintura e rins.

Qual a personalidade dos librianos?

Pessoas sociáveis

Os librianos estão sempre rodeados de amigos porque costumam cativar as pessoas com sua personalidade única. “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, explica Thais.

Gostam de luxo e elegância

Outra característica marcante dos nativos de Libra é que eles são considerados os mais luxuosos e elegantes do zodíaco. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, destaca Mariano.

Excesso de vaidade

Por gostarem muito do luxo, os librianos muitas vezes acabam extrapolando os limites e podem até ser considerados vaidosos demais. “Muito vaidosos, podem exagerar em cirurgias plásticas e cuidados estéticos, além de deixar de cuidar de outros pontos da beleza que habitam internamente”, finaliza Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)