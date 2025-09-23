Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 23/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (23/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Quando alguém venha a lhe apresentar alguma verdade inconveniente, depois das reações habituais, procure tomar um tempo para meditar sobre o assunto, até assimilar a nova informação e a acomodar em sua vida interior.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 É evidente que tudo poderia ser melhor, porém, as coisas são como são e não como a gente imagina que deveriam ser, e quanto antes sua alma adotar uma postura realista diante do cenário, mais fácil vai ser tudo para todos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 A boa vontade é a chave mágica que abre todas as portas, porque mesmo que você tenha de lidar com pessoas nada agradáveis, a magia da boa vontade facilitará o contato com elas Procure acentuar sua boa vontade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Nada será como antes, nunca mais, porém, apesar de sua alma ser saudosa, nesta parte do caminho será sábio não perder tempo demais nesse sentimento, porque é necessário ir arquitetando o novo futuro. É mesmo por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Mesmo você não tendo entendido o que acontece, ainda assim é melhor continuar avançando, porque as coisas irão se esclarecendo sobre a marcha dos acontecimentos. Em frente com sua luta, que o tempo não espera por ninguém.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As coisas tendem a correr bastante bem nesta parte do caminho, mas, como sempre, o fator humano complica tudo e, assim, o que poderia ser objeto de celebração acaba envolvendo situações que não merecem celebração.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O encantamento é lindo, mas enganoso. É imprescindível que, nesta parte do caminho, sua alma resista bravamente à tentação de ficar perdendo tempo com a ilusão do encantamento, e se dedicar ao que pode ser feito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que você poderia fazer, mas que por uma visão estratégica você decida abster de colocar em marcha, é justamente o que precisa ser amadurecido ainda mais, mesmo que a tentação seja chutar o balde.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A complexidade dos relacionamentos humanos não há de ser desconsiderada nesta parte do caminho, porque apesar das idas e vindas e das promessas quebradas, tudo continua se desenvolvendo da melhor forma possível.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O que você puder fazer para emplacar suas pretensões, encontrará no dia de hoje um cenário mais receptivo, que facilita seus movimentos. Todo dia é dia de atuar, mas há dias, como hoje, mais propícios.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quanto mais ampla seja sua visão dos acontecimentos, mais fácil será para sua alma aceitar todas as nuances que, vistas de perto, parecem constituir um cenário adverso. Porém, o cenário mais amplo é muito auspicioso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 As ilusões são lindas, mas precisam ser dominadas a rédea curta, porque senão sua alma perde tempo se encantando com elas enquanto as reais oportunidades de avanço passam despercebidas. Melhor isso não ser assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

