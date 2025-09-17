Descubra quais são as 8 profissões ideais para o signo de Libra

Se você é do signo de Libra (nascido entre 23 de setembro e 22 de outubro), já deve ter ouvido falar sobre suas qualidades marcantes: senso de justiça, diplomacia, elegância e amor pela harmonia. Mas você sabe como essas características influenciam na escolha da carreira ideal?

O OLiberal.com lista 8 profissões perfeitas para o signo de Libra, explicando por que cada uma se alinha com a personalidade libriana. Se você busca equilíbrio entre trabalho, estética e relações humanas, saiba qual poderá ser a profissão ideal para você.

1. Advogado(a)

Por que combina com Libra?

Libra é regido por Vênus, mas também está fortemente ligado à justiça e ao equilíbrio. Pessoas desse signo têm um senso moral apurado e sabem pesar os dois lados de uma situação antes de tomar decisões.

2. Diplomata

Por que combina com Libra?

Libras são naturalmente diplomáticos, sabem mediar conflitos com elegância e manter um clima pacífico mesmo em situações tensas. Ideal para quem quer trabalhar com relações internacionais ou negociações sensíveis.

3. Designer de Interiores

Por que combina com Libra?

Regido por Vênus, o planeta da estética e da beleza, Libra tem olhar refinado para tudo que envolve design, harmonia visual e bom gosto. Trabalhar com interiores permite explorar a criatividade em ambientes equilibrados.

4. Consultor(a) de Imagem ou Estilo

Por que combina com Libra?

Libras valorizam aparência, elegância e autoimagem equilibrada. Como consultores de estilo, ajudam os outros a encontrar seu melhor visual com empatia e senso estético apurado.

5. Psicólogo(a)

Por que combina com Libra?

Com empatia natural e grande capacidade de ouvir sem julgar, Libra se destaca na compreensão emocional e resolução de conflitos internos. Psicologia é uma carreira que permite apoiar os outros e buscar harmonia interior.

6. Relações Públicas

Por que combina com Libra?

Libras sabem se comunicar com charme, são agradáveis e têm um talento nato para manter boas relações públicas. A carreira permite trabalhar com imagem, comunicação e negociação, tudo o que agrada a esse signo.

7. Juiz(a) ou Mediador(a)

Por que combina com Libra?

Esse signo adora justiça, equilíbrio e decisões éticas. Em cargos como juiz ou mediador, Libra pode usar seu bom senso para resolver disputas de forma justa, ouvindo todos os lados com imparcialidade.

8. Arquiteto(a)

Por que combina com Libra?

A arquitetura une estética, proporção e funcionalidade, todos elementos valorizados pelos librianos. Além disso, trabalhar com projetos arquitetônicos permite expressar o desejo de criar beleza com propósito.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.