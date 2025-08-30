Confira os 5 signos que terão sorte e sucesso em setembro
Veja quais signos vão aproveitar as energias cósmicas de setembro ao máximo
Setembro chegou trazendo energias cósmicas poderosas e oportunidades que podem transformar a vida de alguns signos do zodíaco. Com o Eclipse Lunar em Peixes, o retorno de Saturno a Peixes, Urano retrógrado em Gêmeos e a entrada de Mercúrio em Virgem, o mês pede atenção, ajustes e conexão com a intuição.
Apesar de desafios e surpresas, alguns signos vão sentir que as estrelas estão ao seu favor, trazendo crescimento, renovação e boas oportunidades. Confira a seguir os 5 signos que vão se dar bem em setembro e veja se o seu está na lista.
♍ Virgem
Com Mercúrio em Virgem, seu regente em casa, setembro será perfeito para clareza mental, decisões práticas e organização de projetos. É o mês ideal para colocar planos em prática, resolver pendências e dar um salto no trabalho. Sua visão crítica será seu maior aliado!
♓ Peixes
O Eclipse Lunar e Saturno retrógrado trazem desafios que, na verdade, abrem caminho para crescimento e maturidade. Setembro pede que você assuma responsabilidades, mas também proporciona cura emocional e novos ciclos na vida pessoal.
♊ Gêmeos
Com Urano retrógrado, prepare-se para insights inesperados, ideias inovadoras e reviravoltas positivas. É o momento de reinventar sua rotina, explorar novos caminhos e aproveitar oportunidades que antes pareciam fora do alcance.
♑ Capricórnio
O retorno de Saturno a Peixes favorece disciplina e foco em projetos antigos. Estudos, contatos e viagens voltadas ao crescimento pessoal estarão em destaque. Setembro é o mês de colher frutos do esforço dedicado e avançar com segurança.
♏ Escorpião
Sua intuição estará afiadíssima! O Eclipse em Peixes ativa criatividade e emoções profundas, enquanto Mercúrio em Virgem ajuda a colocar ideias em prática. Setembro traz renascimento e oportunidades na vida amorosa e profissional.
