Temporada do Signo de Virgem: confira as datas, a personalidade e as características dos virginianos

O signo de Virgem, associado ao elemento Terra, costuma ser muito leal com os amigos, familiares e nos relacionamentos amorosos que envolvem pessoas pelas quais realmente amam. No aspecto dos cuidados pessoais, os virginianos frequentemente procuram cuidar da saúde e da higiene, pois acreditam ser extremamente importante a filosofia de vida: “Cuidar para viver bem”.

Além disso, as pessoas do signo de Virgem estão sempre tentando aperfeiçoar suas ações, relações e os ambientes por onde passam, porque acreditam fielmente que, assim, podem alcançar o seu potencial. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua função real e, por reconhecer isso, está sempre em busca da sua perfeição”, revela a astróloga Thais Mariano.

Quais as datas da temporada do signo de Virgem?

Os nativos do signo de Virgem são aqueles que nasceram entre 23 de agosto e 22 de setembro. Mas vale lembrar que o início e o término do ciclo de um signo podem variar a cada ano. Por isso, uma pessoa que faz aniversário três dias antes ou três dias depois pode facilmente mudar sua fase astral para a do signo de Virgem.

VEJA MAIS

Confira as características do signo de Virgem:

Simboliza a fertilidade

A representação do signo de Virgem é uma mulher, logo ele é visto como o símbolo da fertilidade e do florescimento. “Virgem fala sobre a essência das coisas que estão sempre se aprimorando e aperfeiçoando para oferecer, em toda a sua potência, aquilo que é essencial”, destaca a astróloga Thais Mariano.

Necessidade de controle

Os virginianos costumam ter dificuldade para desenvolver alguns aspectos relacionados à sua personalidade, como a necessidade de controle, que pode acabar enfraquecendo suas relações pessoais. “Não é raro que eles acabem se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, revela Thais.

Se culpam com frequência

A culpabilidade é um sentimento muito forte nos nativos de Virgem, porque as pessoas desse signo dificilmente vão sentir prazer em momentos de diversão por achar que deveriam estar fazendo algo mais produtivo e que agregue em sua perfeição. “A autossabotagem é muito clara e presente na maioria dos virginianos, o que faz com que se privem das conquistas merecidas”, explica a astróloga.

Gostam de ajudar as pessoas

Os virginianos possuem uma característica fascinante que faz com que eles gostem de ajudar pessoas ou mesmo de serem úteis em quaisquer situações. “Funcionam quase como um catálogo ambulante, conhecem informações sobre as mais variadas áreas. Para eles, é essencial sentir-se úteis no que fazem”, declara Thais.

Inseguros e controladores

Especialmente quando se trata de amor, os virginianos geralmente são inseguros e controladores com seus parceiros. “A primeira delas, mais comum entre os homens, é a tendência a querer controlar tudo e todos, tornando-se desconfiados, críticos, exigentes e sempre apontando os erros do outro. A segunda, mais frequente entre as mulheres, ocorre quando elas deixam de lutar contra o medo e assumem uma postura de total e excessiva adaptação ao parceiro”, finaliza Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)