Horóscopo de hoje 26/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (26/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se tudo vai dar certo ou errado é algo que não deveria pesar demais em suas decisões do momento. O que precisa ser valorizado é o ímpeto de se lançar a novas aventuras e ampliar sua percepção de tudo que acontece.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Que você não tenha tudo sob controle como gostaria não é algo que deva preocupar sua alma, porque o cenário é complexo o suficiente para absolutamente ninguém poder afirmar que está no controle. Só os sábios prevalecem.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A melhor atitude diante do que acontece é você não partir do princípio de que entendeu tudo, porque essa é a armadilha que faz você desperceber certos aspectos que não se encaixam em seus convencimentos. Atenção.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Se tudo pudesse estar sob controle não haveria angústia nenhuma, mas essa anda por aí, à espreita do momento em que sua alma percebe que, apesar de fazer tudo que está ao alcance, ainda assim as pontas soltas continuam.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As disputas de poder socavam a liderança que você poderia exercer neste momento, mas como não podem ser ignoradas, você precisará encontrar uma maneira de as aproveitar ao seu favor, manobrando com razão e eficiência.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Há coisas que não podem ser explicadas nem muito menos compartilhadas, porque as pessoas não as entenderiam e olhariam você com desconfiança. Porém, essas experiências transmitem informações preciosas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O mais importante para o momento é que sua alma preserve a serenidade, já que diante das concessões que se vê obrigada a fazer, dá uma certa vertigem quanto ao futuro. Porém, você segue pelo caminho da retidão.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Continue fazendo tudo que está ao seu alcance, sem prestar atenção demais nesses medos que sugerem que vai dar tudo errado, ou que você está numa situação arriscada demais para administrar. Está tudo muito certo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os ingredientes do destino estão todos em seus devidos lugares e ao seu dispor, agora você precisará tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, para fazer acontecer suas pretensões. Seguir em frente é a questão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É desnecessário você se complicar demais para que suas pretensões sejam realizadas, melhor seria que você utilizasse os recursos que já se encontram disponíveis, em vez de sair em busca de novos. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Concessões você terá de fazer, com certeza, mas não se trata de aceitar quaisquer condições, especialmente se essas diminuírem sua autoridade ou os benefícios que você recebe. Tudo precisa ser feito com equilíbrio.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Continue você fazendo tudo direito, tudo que está ao seu alcance, e desvalorize os argumentos da angústia, que parece profetizar que tudo irá para o brejo. Se der certo ou errado é irrelevante, a questão é seguir em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)