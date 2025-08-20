Signos mais fofoqueiros do zodíaco: veja quem é 'boca de sacola' e quem guarda segredo

Em todo grupo de amigos, sempre existe aquela pessoa confiável para segredos, mas também tem o clássico "boca de sacola", que mal ouve e já está repassando a fofoca. Segundo a astrologia, o comportamento diante de uma confidência pode estar diretamente ligado ao signo de cada um.

Alguns signos são naturalmente mais reservados e sabem guardar o que escutam. Outros não resistem à tentação de compartilhar uma novidade, e às vezes nem percebem que estão sendo fofoqueiros.

Signos que não espalham fofoca

♋ Escorpião: discreto por natureza, o escorpiano é um dos signos mais confiáveis quando o assunto é segredo. Ele não gosta de exposição e leva a sério tudo o que escuta em confiança. Falar demais, definitivamente, não é com ele.

♑ Capricórnio: focado e sério, o capricorniano considera a fofoca uma perda de tempo. Quando alguém confia algo a ele, encara como uma responsabilidade. É o tipo que ouve, entende e não comenta nem em pensamento.

♏ Câncer: emocional e leal, o canceriano protege quem ama, inclusive com silêncio. Se você contar algo a um canceriano, pode ter certeza de que ele vai guardar — até porque sente que compartilhar seria uma traição pessoal.

Signos mais fofoqueiros

♊ Gêmeos: comunicativo e curioso, Gêmeos adora uma conversa e vive rodeado de gente. O problema é que, no meio de tanto papo, um segredinho acaba escapando — não por maldade, mas porque simplesmente não se aguenta.

♐ Sagitário: conhecido pela sinceridade sem filtro, o sagitariano fala o que pensa e, muitas vezes, o que sabe. Se um segredo cair no colo dele, corre o risco de virar pauta no almoço de família. Ele não vê como fofoca, mas como “transparência”.

♈ Áries: impulsivo e agitado, Áries costuma falar antes de pensar. Se escutar algo sigiloso, até pode tentar guardar, mas basta uma conversa animada para tudo sair sem querer. Um verdadeiro perigo para confidências.

Escorpião, Capricórnio e Câncer são os guardiões do zodíaco quando o assunto é manter sigilo. Já Gêmeos, Sagitário e Áries são os que mais correm risco de virar fontes da próxima fofoca. Por isso, na hora de desabafar, vale pensar bem antes de escolher para quem abrir o jogo.