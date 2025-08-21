Conheça quais os signos que sempre caem em uma boa conversa e 'lábia' dos outros

Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem cair nas histórias mais bem contadas, mesmo quando todos ao redor já perceberam o truque? A astrologia pode ter uma explicação! Alguns signos do zodíaco são naturalmente mais suscetíveis ao poder de uma boa lábia seja por serem românticos incuráveis, confiantes demais ou simplesmente ingênuos.

O O Liberal.com te mostra quais são os signos que mais caem em papo furado e por que isso acontece. Veja se o seu está na lista

♓ Peixes: o sonhador que quer acreditar em tudo

O pisciano é um dos signos mais emocionais e intuitivos do zodíaco. Mas, apesar dessa intuição afiada, ele costuma ser levado pelos sentimentos e é aí que mora o perigo. Peixes quer acreditar no melhor das pessoas e nas promessas bonitas, o que o torna presa fácil para manipuladores carismáticos.

Por que Peixes cai na lábia?

Idealiza demais as pessoas

É extremamente empático

Costuma ignorar os sinais vermelhos

VEJA MAIS

♐ Sagitário: o otimista que acredita em tudo

Sagitarianos são conhecidos por sua positividade e fé na vida. Esse signo adora uma boa história e geralmente prefere acreditar do que desconfiar. Seu espírito aventureiro o leva a dar chances demais a pessoas que não merecem.

Por que Sagitário costuma cair em conversinha?

É naturalmente confiante

Detesta pensar mal das pessoas

Acredita que todo mundo merece uma oportunidade

♎ Libra: o encantado pela beleza das palavras

Librianos são seduzidos pela harmonia, charme e bom gosto e isso se aplica também às palavras. Um discurso bem construído, cheio de elogios e intenções aparentemente nobres, pode facilmente conquistar o libriano, que odeia conflitos e tende a ver o lado bom das situações.

Por que Libra é facilmente influenciado?

Valoriza a diplomacia e a simpatia

Prefere acreditar em boas intenções

Tem dificuldade de dizer "não"

♊Gêmeos: adoradores de uma conversa bem feita

Geminianos são fascinados por palavras bem usadas, discursos inteligentes e gente que sabe conversar. Se alguém chega com uma lábia criativa, cheia de charme e argumentos envolventes, Gêmeos tende a se encantar às vezes mais pelo como do que pelo conteúdo em si, o que pode ser bastante perigoso ao geminiano.

Por que Gêmeos é levado pela conversa?

Curiosidade que pode virar armadilha

Gosta de ser estimulado mentalmente

Confia demais na própria esperteza

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)