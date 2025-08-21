Conheça quais os signos que sempre caem em uma boa conversa e 'lábia' dos outros
Descubra quais signos do zodíaco caem facilmente em um "papo furado" e entenda por que eles se deixam levar pelas palavras de algumas pessoas
Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem cair nas histórias mais bem contadas, mesmo quando todos ao redor já perceberam o truque? A astrologia pode ter uma explicação! Alguns signos do zodíaco são naturalmente mais suscetíveis ao poder de uma boa lábia seja por serem românticos incuráveis, confiantes demais ou simplesmente ingênuos.
O O Liberal.com te mostra quais são os signos que mais caem em papo furado e por que isso acontece. Veja se o seu está na lista
♓ Peixes: o sonhador que quer acreditar em tudo
O pisciano é um dos signos mais emocionais e intuitivos do zodíaco. Mas, apesar dessa intuição afiada, ele costuma ser levado pelos sentimentos e é aí que mora o perigo. Peixes quer acreditar no melhor das pessoas e nas promessas bonitas, o que o torna presa fácil para manipuladores carismáticos.
Por que Peixes cai na lábia?
- Idealiza demais as pessoas
- É extremamente empático
- Costuma ignorar os sinais vermelhos
VEJA MAIS
♐ Sagitário: o otimista que acredita em tudo
Sagitarianos são conhecidos por sua positividade e fé na vida. Esse signo adora uma boa história e geralmente prefere acreditar do que desconfiar. Seu espírito aventureiro o leva a dar chances demais a pessoas que não merecem.
Por que Sagitário costuma cair em conversinha?
- É naturalmente confiante
- Detesta pensar mal das pessoas
- Acredita que todo mundo merece uma oportunidade
♎ Libra: o encantado pela beleza das palavras
Librianos são seduzidos pela harmonia, charme e bom gosto e isso se aplica também às palavras. Um discurso bem construído, cheio de elogios e intenções aparentemente nobres, pode facilmente conquistar o libriano, que odeia conflitos e tende a ver o lado bom das situações.
Por que Libra é facilmente influenciado?
- Valoriza a diplomacia e a simpatia
- Prefere acreditar em boas intenções
- Tem dificuldade de dizer "não"
♊Gêmeos: adoradores de uma conversa bem feita
Geminianos são fascinados por palavras bem usadas, discursos inteligentes e gente que sabe conversar. Se alguém chega com uma lábia criativa, cheia de charme e argumentos envolventes, Gêmeos tende a se encantar às vezes mais pelo como do que pelo conteúdo em si, o que pode ser bastante perigoso ao geminiano.
Por que Gêmeos é levado pela conversa?
- Curiosidade que pode virar armadilha
- Gosta de ser estimulado mentalmente
- Confia demais na própria esperteza
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA