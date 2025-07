Gosta de contar fofocas? Confira quais são os 6 signos mais fofoqueiros do zodíaco

Para os amantes da Astrologia, as características de uma pessoa estão relacionadas aos signos astrológicos de cada um e, por esse motivo, a forma como elas se comunicam com outros indivíduos também é diferente. A própria fofoca é um exemplo de como esses signos se expressam, isto é, alguns não gostam de ouvir e repassar certas informações, já outros amam estar por dentro de todos os assuntos.

Veja os 6 signos mais fofoqueiros do zodíaco:

Gêmeos

Segundo a astróloga Thaís Mariano, os geminianos possuem uma mente ágil e, por isso, essa habilidade especial faz com que eles se expressem de forma imediata. "São como crianças curiosas, explorando o ambiente, atentas a tudo", explica Thaís.

Leão

Já os nativos de Leão também gostam de fofocas, mas carregam uma personalidade diferente em comparação com a de Gêmeos, porque a fofoca nesse caso é para atrair a atenção para si mesmo. "Assim como o animal que representa este signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles", revela a astróloga.

Libra

Os librianos, por mais que sejam indecisos, eles não sentem essa indecisão na hora de contar uma fofoca. Ao contrário, eles compartilham informações para conseguir a aprovação dos outros. "É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o 'eu' e o 'outro'. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são", diz Thaís.

Escorpião

As pessoas do signo de escorpião, muitas vezes, utilizam a fofoca para a sua própria vantagem. Ou seja, elas articulam e manipulam muito bem as informações para se sobressair em uma determinada situação. "Por trás da aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, acrescenta Thaís Mariano.

Sagitário

Os sagitarianos são pessoas que não tem filtro em suas palavras, falam tudo de uma vez e sem prestar atenção ao sentimento das pessoas. "Os sagitarianos podem depositar muita energia em ilusões e contar com algo que ainda nem aconteceu", disse Mariano.

Peixes

Apesar de ser o signo mais simpático do zodíaco, os piscianos também gostam de se envolver em fofocas, mas fazem isso em uma tentativa de ajudar as outras pessoas. "Eles fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas: a lógica deles é difícil de ser compreendida, é como se vivessem em outra realidade", evidencia a astróloga.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)