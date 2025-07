Cinco signos podem estar na lista dos futuros milionários este ano

Segundo os movimentos astrológicos de 2025, para cinco signos do zodíaco, há a possibilidade de conexões importantes entre Plutão, Saturno e Júpiter que tendem a causar impacto na economia, profissão e evolução pessoal.

Diante dessa situação, os astros vão abrir portas, e uma delas pode trazer a sorte inesperada de algo, como jogos envolvendo dinheiro. A astróloga Márcia Sensitiva explica quais signos serão mais prósperos ainda neste ano.

Signos que vão ter sorte com dinheiro ainda em 2025

Touro

O taurino pode esperar um ano com oportunidades de crescimento financeiro, mas também desafios que exigirão planejamento e flexibilidade. Júpiter favorecerá ganhos através de mídias e comunicação, enquanto Urano pode trazer gastos inesperados. Touro aparece como o primeiro beneficiário do zodíaco: "Com Júpiter como regente, os taurinos vão ter sorte e expansão do crescimento. É um excelente momento para dinheiro e também para casar."

Gêmeos

Gêmeos tende a ter um ano financeiramente positivo, com oportunidades de crescimento e prosperidade, especialmente através de parcerias e conexões. Terá sorte em dois anos seguidos — o que passou e o que começa. "Gente, vocês estão com Júpiter em Gêmeos. Isso na Astrologia é um negócio do outro mundo. Começa um período auspicioso. Expansão, viagens, crescimento, compra e venda, negócios novos."

Câncer

Câncer poderá encontrar oportunidades financeiras através de sua carreira, mas precisará ter paciência e autenticidade. O signo também terá os caminhos abertos em 2025: "Com a energia de Júpiter em Câncer, você vai ter uma expansão na área da amizade e no trabalho. A sorte estará nas parcerias, nos projetos comunitários."

Aquário

Aquário estará diante de um trânsito poderoso de Plutão, com grandes chances de ganhos e uma energia que transmite vigor, sorte a longo prazo e conquistas surpreendentes. Outro protegido dos astros, Aquário inicia uma fase de transformação e renovação profunda: "Plutão em Aquário, que já entrou, traz autoconhecimento e oportunidades de dinheiro e de amor."

Sagitário

Sagitário enfrentará um ano de reestruturação financeira, com a necessidade de equilibrar o idealismo com o realismo, especialmente em relação às finanças. Também será um período de reconexão com habilidades que podem abrir portas para oportunidades ligadas à sorte — inclusive na loteria. Por último, mas não menos importante, Sagitário verá sua estrela da sorte brilhar: "Com seu regente em destaque, os sagitarianos poderão contar com muitas parcerias, dinheiro e aumento da fé."

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)