Confira 5 características das pessoas do signo de câncer

Sensíveis, intensos ou misteriosos? Os cancerianos costumam despertar curiosidade por suas atitudes e formas de se relacionar. Mas o que realmente define quem nasce sob esse signo? A resposta pode surpreender. Veja algumas características de pessoas regidas por esse signo:

Confira 5 características do signo de câncer:

Sensibilidade

Segundo a astróloga Thaís Mariano, as pessoas do signo de câncer são muito mais fáceis de chorar em razão de suas emoções serem bastante afetuosas. "Com tanta sensibilidade, os cancerianos, muitas vezes, não conseguem pensar com clareza, pois são motivados por suas emoções, o que pode levá-los a se envolver profundamente com pessoas que não estão abertas para isso", explicou Thaís.

Acumuladores

Ainda de acordo com a astróloga, os cancerianos conseguem ser pessoas muito acumuladoras, eles costumam guardar diversos itens porque têm medo de perder suas melhores memórias. "Acumulam objetos, mas também memórias, pessoas e mágoas. Existe neles o medo da falta, e isso faz com que falte espaço para o novo e para a renovação", disse a astróloga.

VEJA MAIS

Divergência de opiniões

Por não saberem lidar com a própria instabilidade emocional, os cancerianos costumam não aceitar facilmente as opiniões dos outros, porque não gostam de ser contrariados. "É necessário que desenvolvam o autoconhecimento para compreender a própria responsabilidade no que os incomoda na vida", revelou a astróloga Thaís.

Forte ligação com a mãe

Os homens cancerianos, especificamente, possuem uma forte ligação com a mãe, porque aprendeu durante a infância a prática do apreço e do cuidado. “Existem dois tipos mais clássicos de canceriano: o que é dependente da mãe e aquele que busca a figura da mãe em suas relações. Eles podem alternar nesses pontos ou possuir as duas características em comum, mas a ligação materna está sempre presente", disse Thais.

Leais, gentis e amorosos

As pessoas do signo de câncer também possuem outras características essenciais que contam muito em um relacionamento, eles conseguem ser fiéis, gentis e amorosos durante muito tempo, até porque detestam mudanças. "Para elas, a segurança e o amor andam juntos, e é isso que buscam em suas relações. Tendem a querer formar um ninho em que possam depositar todo o seu carinho e cuidado", finalizou Thaís Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)