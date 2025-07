Recado nas entrelinhas? Confira como cada signo manda indiretas

Para falar sobre um tópico sensível, muitas pessoas não possuem a mesma coragem de outras que preferem dizer o assunto na lata. Por esse motivo, a maioria dos signos do zodíaco prefere deixar algumas indiretas no ar, principalmente quando o tema é relacionado a sentimentos, desabafos e até mesmo irritações.

Confira como os signos mandam indiretas:

Áries

As pessoas do signo de Áries tentam dar indiretas, mas acabam fazendo isso de forma intensa demais. Por exemplo: o ariano pode ficar chateado com uma situação, soltar uma frase do tipo “tem gente que só pensa em si” e esperar que você entenda que ele está incomodado com alguma coisa.

Touro

Já o signo de Touro gosta mais de deixar sua opinião e fazer um silêncio constrangedor para deixar a pessoa desconfortável. Eles geralmente postam nas redes sociais algo parecido com a frase: “algumas pessoas só lembram que você existe quando precisam”.

Gêmeos

Os geminianos gostam de mandar suas indiretas no meio de uma piada para ver se alguém percebe na roda de amigos. Além disso, as pessoas do signo de Gêmeos amam falar no plural, como: “algumas pessoas só lembram que você existe quando precisam”.

Câncer

Com um toque específico de emoção, os cancerianos assim como os taurinos gostam de postar indiretas na web. Porém, eles conseguem ser muito mais melodramáticos e podem dizer coisas do tipo: “só queria alguém que se importasse de verdade”.

Leão

As pessoas do signo de Leão querem a todo custo serem notadas, e para isso, elas utilizam frases como “tem gente que perde e ainda acha que ganhou” com o objetivo de mandar a indireta e promover a sua autoimagem.

Virgem

Já os virginianos costumam mandar indiretas com frases supondo uma crítica construtiva, como essa: “detesto quando não respondem mensagem direito”.

Libra

Os librianos sabem fingir muito bem, mas quando não aguentam mais o peso dos sentimentos, podem dizer algo do tipo: “eu super entendo quem não sabe lidar com sentimentos”.

Escorpião

As pessoas do signo de escorpião, por serem bastante vingativas, talvez sejam as piores pessoas mandando indiretas. Elas podem falar: “tem gente que jura que engana, mas esquece que eu enxergo além” e se você não entender, pode deixar que elas guardam para lhe dizer na próxima vez.

Sagitário

Assim como os geminianos, os sagitarianos também enviam indiretas por meio de piadas. E eles até podem falar: “sorte que eu não me apego”, mas, no fundo, eles fingem que não ligam, esperando que a pessoa se toque do que fez.

Capricórnio

Já as pessoas do signo de Capricórnio preferem deixar o recado bem claro no meio de uma frase séria, assim: “não é todo mundo que entende o valor do esforço alheio”.

Aquário

Os aquarianos são mais filosóficos na hora de mandar indiretas. Além disso, eles falam como se o recado fosse para todos, mas é apenas para um: “às vezes, o distanciamento é uma forma de proteção emocional”.

Peixes

Os piscianos também são parecidos com os aquarianos em suas indiretas poéticas e filosóficas. Então podem surgir frases do tipo: “algumas conexões são tão profundas que doem quando somem”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)