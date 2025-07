Horóscopo de hoje 03/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira 03/07 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A mente faz planos mirabolantes, mas por mais fantasiosos que pareçam, não devem ser descartados. Você pode aproveitar, no mínimo, a intensa emoção que provocam e, sobre essa, se lançar ao futuro com entusiasmo.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Há de haver espaço e tempo para todas as pessoas envolvidas se darem bem e conquistarem suas pretensões, e se houver conflitos de interesse, isso há de ser conversado, e para tal efeito você deve tomar a iniciativa.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O dinamismo é fundamental para sua alma, e é o que tem brilhado pela sua ausência nos últimos tempos. Isso vai mudar substancialmente e, talvez, daqui a pouco, você comece a se queixar de excesso de movimento.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A alma há de ter lucidez suficiente para saber quando se expor e quando se retirar e sair de cena. Isso é muito importante, para não desperdiçar sua valiosa energia vital, dando murro em ponta de faca. Discernimento.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Você andou carregando tudo sobre suas costas e isso foi necessário, por um tempo. A partir de agora o assunto será encontrar as pessoas certas para você delegar funções e poder, assim, se dedicar apenas a certos assuntos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Continuar em estado de conflito não seria positivo nem muito menos beneficiaria qualquer uma das partes envolvidas. Portanto, ainda que você tenha de fazer concessões de mau humor, isso será preferível. Em frente.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Não foi pouco tudo que você teve de fazer para se equilibrar nos meses anteriores, e ainda será necessário fazer um tanto mais, porém, agora com a diferença de que do futuro se ouve uma voz esperançosa. Em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Chega uma hora que não dá mais para estender as negociações e se torna necessário tomar atitudes mais firmes, fazendo pressão para que as coisas, finalmente, saiam do papel e se transformem em realidade concreta.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Chega uma hora em que se torna necessário ajustar contas, porque não dá mais para engolir sapos nem muito menos levar desaforo para casa. Não terá sido em vão todo o sacrifício feito nos últimos tempos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você já iniciou vários assuntos e se entusiasmou com outros tantos, a partir de agora será mais sábio você selecionar com discernimento os poucos com que se envolverá praticamente nos próximos tempos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você fez o que esteve ao seu alcance, e se falhou nesse sentido, e ainda haveria algo que você possa fazer, então não hesite, aproveite este momento auspicioso para colocar as contas em dia, objetivas e subjetivas.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Como você pretende alçar voos maiores, é inevitável que tenha de compartilhar o caminho com outras pessoas, e isso gera um cenário delicado, no qual se fazem inúmeras promessas. Quem garante o cumprimento das promessas?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)