Horóscopo de hoje 09/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (09/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Hoje, a paciência será sua maior aliada. Tente observar as situações por outros ângulos antes de agir. A sorte está ao seu lado, então aproveite essa energia para avançar com mais leveza. No amor, se você sente uma conexão emocional verdadeira com alguém, não hesite em dar um passo adiante.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Mantenha sua alegria e otimismo em alta — o universo está facilitando seus caminhos. O dia traz sensação de nostalgia, mas isso pode reacender sonhos antigos, inclusive no campo afetivo. Se seu coração e mente estão em sintonia com alguém, é hora de acreditar nesse sentimento.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Hoje é dia de superação. Sua paciência e esforço renderão bons frutos. Mantenha o foco e, ao final do dia, celebre suas pequenas vitórias. Nos assuntos do coração, alguém novo pode surgir de forma inesperada, trazendo leveza e alegria.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Você entra em um ciclo de renovação pessoal. Persistência será essencial para superar obstáculos. Pode ser o momento certo para se declarar ou dar um passo em uma relação que mexe com seus sentimentos. Confie no que seu coração diz.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Deixe o passado para trás e abrace novas possibilidades. Mudanças saudáveis o ajudarão a lidar melhor com desafios. No amor, sentimentos profundos podem surgir de uma amizade. Fique atento às sutilezas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Alguns contratempos podem parecer inconvenientes, mas são degraus para sua evolução pessoal. No romance, uma conexão recente pode se aprofundar. Há sintonia entre você e alguém que compartilha da sua forma sensível de ver o mundo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Com um fluxo positivo de energia, você tem tudo para fazer este dia render. Adaptabilidade será seu trunfo. No amor, crie um ambiente de carinho e abertura: sua energia afetiva está em alta e pode aproximar alguém especial.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Acredite no seu potencial e busque novos caminhos. Mesmo que ajustes sejam necessários, sua força interior garantirá o sucesso. Um diálogo honesto com quem você gosta pode transformar a relação de maneira surpreendente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Foque no que realmente importa e use sua dedicação a seu favor. Hoje é um bom dia para reconhecer seus sentimentos por alguém especial. Sua espontaneidade e sinceridade podem tocar profundamente essa pessoa.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/1)

Com perseverança, nenhum obstáculo será grande demais. Sua força interior está em alta. No campo afetivo, uma surpresa pode vir de alguém que você considera apenas um amigo. Fique atento aos sinais.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Momento de decisões importantes. A sorte está ao seu lado, então aproveite. Seu magnetismo está em destaque, favorecendo encontros especiais e fortalecendo laços já existentes. Uma nova fase no amor pode estar começando.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Você está pronto para crescer e se reinventar. As mudanças que surgirem serão positivas. Uma pessoa interessante pode cruzar seu caminho nos próximos dias — esteja aberto e demonstre interesse. O coração agradece.