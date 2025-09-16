Confira 5 profissões ideais para as pessoas do signo de Virgem

Você já ouviu alguma vez na vida alguém dizer que as pessoas do signo de Virgem são movidas pelo trabalho? Para os amantes da Astrologia, essa frase é uma afirmação, isso porque os virginianos costumam dar muita importância para o setor profissional, porém eles ainda precisam aprender a equilibrar a sabedoria e a inteligência em outras áreas da vida, como nas relações com amigos e família.

"É o signo que rege o servir, a rotina, o trabalho que nos sustenta, a saúde e todas as coisas práticas da vida. No corpo físico, ele rege os intestinos. Por isso, algumas profissões ajudam os virginianos, assim como aqueles que têm Virgem ou Mercúrio no Mapa Astral, a equilibrar o excesso de energia e a utilizar as habilidades de maneira produtiva e construtiva”, explica a astróloga Thais Mariano.

Confira 5 profissões ideais para os virginianos

Farmacêutico

A primeira profissão que se enquadra nas características dos virginianos é a de farmacêutica(o), porque eles gostam de organização e de cuidar da saúde. “Eles são precisos e cuidadosos, o que é vital na preparação e administração de medicamentos. Além disso, seu desejo de ajudar os outros se alinha perfeitamente com a responsabilidade de garantir o bem-estar dos pacientes”, revela a astróloga.

Nutricionista

Ao lado dos farmacêuticos, também está a profissão dos nutricionistas que também curtem o equilíbrio e o bem-estar do corpo. “A meticulosidade do nativo garante que todos os aspectos da saúde nutricional sejam considerados, e seu desejo de servir aos outros torna-os dedicados ao sucesso de seus pacientes”, revela Thais.

Profissional de limpeza e organização

Uma das marcas registradas de Virgem é a sua necessidade pela limpeza e organização de todos os lugares. “Trabalhar como profissional de limpeza e organização permite que eles apliquem sua capacidade de manter tudo em perfeita ordem, algo que lhes traz grande satisfação”, destaca a astróloga Thais Mariano.

Bibliotecário

Outra função que também pratica com frequência a organização, a catalogação e a separação de livros é a do bibliotecário. “A busca pela ordem e pelo conhecimento faz com que os virginianos se sintam realizados nesse ambiente. Além disso, eles apreciam a oportunidade de ajudar os outros a encontrar as informações de que precisam, o que está em sintonia com seu desejo de servir”, explica Thais.

Serviços gerais

Além do talento natural para a organização e o bem-estar, os nativos de Virgem também são conhecidos pela sua confiabilidade e dedicação pela empresa. “Como prestadores de serviços, virginianos são detalhistas e comprometidos em fazer um trabalho bem-feito. Seja qual for a tarefa, eles se dedicam a garantir que tudo seja executado com perfeição e eficiência”, finaliza a astróloga Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)