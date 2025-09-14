Estação do ano que você nasceu pode definir sua personalidade; veja as características de cada uma

Você já imaginou que o período do ano em que nasceu — verão, outono, inverno ou primavera — pode influenciar traços da sua personalidade? Estudos científicos sugerem que a estação pode sim afetar comportamentos, humor e até predisposição para certas condições psicológicas.

Pesquisadores apontam que fatores como variação de luz solar, infecções sazonais na gestação, e alterações no estilo de vida durante os meses frios ou quentes contribuem para moldar nossa personalidade desde o útero.

VEJA MAIS

No Brasil, o verão ocorre em dezembro, janeiro e fevereiro; o outono em março, abril e maio; o inverno em junho, julho e agosto; e a primavera em setembro, outubro e novembro.

No entanto, as datas astronômicas de início e fim são um pouco diferentes, com o verão a começar por volta de 21 de dezembro, o outono a 20 de março, o inverno a 20 de junho e a primavera a 22 de setembro.

Principais características por estação

Primavera: pessoas nascidas nessa estação tendem a ser mais otimistas, sociáveis e criativas;

pessoas nascidas nessa estação tendem a ser mais otimistas, sociáveis e criativas; Verão: emoções intensas, mais impulsividade e oscilações de humor são comumente observadas;

emoções intensas, mais impulsividade e oscilações de humor são comumente observadas; Outono: geralmente associada a maiores índices de estabilidade emocional e seriedade

geralmente associada a maiores índices de estabilidade emocional e seriedade Inverno: as pessoas nascidas no inverno podem demonstrar imaginação, foco cognitivo e inteligência

É importante lembrar que essas correlações não afirmam destino ou determinismo. A personalidade resulta da combinação de fatores genéticos, ambientais, experiências de vida, educação e escolhas pessoais. A estação de nascimento atua como mais um elemento entre muitos.