Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Estação do ano que você nasceu pode definir sua personalidade; veja as características de cada uma

É importante lembrar que essas correlações não afirmam destino ou determinismo

O Liberal
fonte

A estação de nascimento atua como mais um elemento, entre muitos outros. (Imagem criada com Inteligência Artificial)

Você já imaginou que o período do ano em que nasceu — verão, outono, inverno ou primavera — pode influenciar traços da sua personalidade? Estudos científicos sugerem que a estação pode sim afetar comportamentos, humor e até predisposição para certas condições psicológicas.

Pesquisadores apontam que fatores como variação de luz solar, infecções sazonais na gestação, e alterações no estilo de vida durante os meses frios ou quentes contribuem para moldar nossa personalidade desde o útero.

VEJA MAIS

image Descubra qual é a flor do seu mês de nascimento e o que ela significa
A simbologia das flores do mês de nascimento convida à reflexão sobre aspectos pessoais

image Você vai ser rico ou pobre? Data de seu nascimento pode influenciar sua vida financeira
Segundo a numerologia, as datas estão associadas às características que influenciam a personalidade das pessoas

image O que significam os números 333, 444, 666 e 777, que estão presentes em tatuagens e diversos locais?
De acordo com a numerologia, sequências de números triplos podem ser símbolos para a presença de anjos e suas mensagens

No Brasil, o verão ocorre em dezembro, janeiro e fevereiro; o outono em março, abril e maio; o inverno em junho, julho e agosto; e a primavera em setembro, outubro e novembro.

No entanto, as datas astronômicas de início e fim são um pouco diferentes, com o verão a começar por volta de 21 de dezembro, o outono a 20 de março, o inverno a 20 de junho e a primavera a 22 de setembro. 

Principais características por estação

  • Primavera: pessoas nascidas nessa estação tendem a ser mais otimistas, sociáveis e criativas;
  • Verão: emoções intensas, mais impulsividade e oscilações de humor são comumente observadas;
  • Outono: geralmente associada a maiores índices de estabilidade emocional e seriedade
  • Inverno: as pessoas nascidas no inverno podem demonstrar imaginação, foco cognitivo e inteligência

É importante lembrar que essas correlações não afirmam destino ou determinismo. A personalidade resulta da combinação de fatores genéticos, ambientais, experiências de vida, educação e escolhas pessoais. A estação de nascimento atua como mais um elemento entre muitos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Signos

Astrologia

estações do ano
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda