Horóscopo de hoje 16/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (16/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Você tem os instrumentos certos em suas mãos, mas seguir em frente ou não com a ação recomendada não é algo que dependa de você ter todos os recursos disponíveis, mas de haver boa vontade em sua alma para tanto. Ou não?

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Preferir uma mentira agradável a uma verdade dura é um comportamento bastante difundido nos relacionamentos sociais, e dá para aguentar isso normalmente. Porém, este momento é diferente. Prefira a verdade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nem sempre as pessoas aplaudem a quem faz a coisa certa, porque o mundo está tão errado que ninguém sabe mais apreciar a retidão. Porém, ainda que fazer o certo não provoque aplausos, procure seguir por essa linha.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os assuntos importantes que estão na pauta podem não ser muito agradáveis e, por isso, sua alma tende a fugir na direção oposta. Faça esse ademão, porém, retorne à mesa de negociação para dar conta de sua parte.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Quando você segue a linha do cumprimento dos deveres, ainda que não tenha boa vontade nesse sentido, pelo menos consolida sua posição e fortalece seus argumentos para que, no futuro, não lhe façam cobranças indevidas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A sabedoria, infelizmente, é muito rara na juventude, não porque seja impossível, mas porque ainda não deu tempo de passar pelas experiências que amadurecem. Ser idoso, porém, tampouco garante sabedoria.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os temores que você não confessa a ninguém e, talvez, nem sequer a sua própria alma, andam rondando por aí. Procure manter a presença de espírito, porque esses temores não hão de ser tomados como profecias. Nada disso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O que as pessoas querem provavelmente não é o que você pretende, mas nesta parte do caminho seria estratégico você não apresentar oposição, porque o tiro sairia pela culatra. Adote uma postura diplomática.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto você seguir pela linha do cumprimento de tudo que recaiu sobre suas costas, não surgirão contratempos importantes. Porém, para isso, você precisa resistir à tentação de começar a fazer improvisações.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As palavras certas na hora certa, é assim que se desamarram os nós que prendem as pessoas a um estado de desentendimento que vai se tornando crônico. Agora, dizer as palavras certas não garante que as pessoas ouvirão.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

No meio das desagradáveis obrigações que você precisa cumprir há algo gracioso se desenvolvendo. Passe através de tudo que você precisa fazer por obrigação, evite se deter para se queixar, continue em frente. Há luz.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sempre haverá formas mais leves e graciosas para encarar os assuntos densos, diante dos quais sua alma ainda não sabe como se comportar e, por isso, os encara com irritação e desdém. Melhor assumir leveza.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)