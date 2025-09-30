Horóscopo de hoje 30/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (30/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O que você oferece é muito valioso, mas as pessoas tendem a tratar como se não fosse nada de mais, ou como algo superficial Isso, com certeza, não vai agradar você, mas seria bom evitar reações exageradas. Melhor assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os instrumentos não funcionam por si sós, é preciso que você aprenda a usar os que estão disponíveis e que, com a alma cheia de boa vontade, você os aproveite para colocar em prática suas pretensões. Instrumentos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É importante você ter em mente o quanto vai custar se envolver nas experiências que tem em mente, porque o custo é inevitável, por mais que você não veja isso como um fator a ser considerado na atualidade. Tudo tem preço.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A alegria é sempre boa, mas de vez em quando pode motivar atitudes precipitadas quando, na verdade, seria hora de observar com mais cautela o que acontece e, depois, tomar decisões mais sensatas. É uma questão de escolha.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ah! Se fosse possível calar a mente, que serenidade! Porém, a mente é tagarela, ela não para em momento algum. O assunto não é parar a mente, mas a conduzir voluntariamente ao objetivo pretendido, com menos distrações.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Este é um momento que envolve perspectivas de melhoras financeiras, porém, não de uma forma imediata, como sua alma gostaria, mas como resultado de você se envolver nas negociações em andamento. Tudo certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Qualquer pessoa medianamente inteligente é feita de desejos que se contradizem entre si, e não há nenhuma obrigação para atuar de forma coerente. Tenha isso em mente nesta parte do caminho, para atuar com liberdade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O que você anda percebendo é real, mas não dá para compartilhar com ninguém por enquanto, porque provavelmente não é tão transcendental quanto parece agora. São percepções passageiras, sem importância.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O exagero emotivo das pessoas não contagia você nesta parte do caminho, mas é preciso deixar que elas façam o que quiserem, sem as criticar. A alegria alheia é boa, mesmo que por motivos que não tenham importância.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sempre haverá muitas maneiras de encarar um assunto ou resolver uma tarefa, e sempre, também, haverá pessoas que dirão que somente o que elas opinam está certo. No meio de tudo isso, sua alma decide.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Cuide para preservar a graça, porque no meio de tanta coisa acontecendo, somando-se a isso a vontade louca que sua alma tem de viver novas aventuras, pode acabar acontecendo de confundir aventura com encrenca.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para você confiar é imprescindível ter certa dose de entusiasmo e alegria na alma, porque senão você vai olhar sempre a realidade e as pessoas com suspeita de que algo errado está em andamento ou vai acontecer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)