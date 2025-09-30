Horóscopo de hoje 30/09: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira, 30 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (30/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
O que você oferece é muito valioso, mas as pessoas tendem a tratar como se não fosse nada de mais, ou como algo superficial Isso, com certeza, não vai agradar você, mas seria bom evitar reações exageradas. Melhor assim.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Os instrumentos não funcionam por si sós, é preciso que você aprenda a usar os que estão disponíveis e que, com a alma cheia de boa vontade, você os aproveite para colocar em prática suas pretensões. Instrumentos.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
É importante você ter em mente o quanto vai custar se envolver nas experiências que tem em mente, porque o custo é inevitável, por mais que você não veja isso como um fator a ser considerado na atualidade. Tudo tem preço.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
A alegria é sempre boa, mas de vez em quando pode motivar atitudes precipitadas quando, na verdade, seria hora de observar com mais cautela o que acontece e, depois, tomar decisões mais sensatas. É uma questão de escolha.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Ah! Se fosse possível calar a mente, que serenidade! Porém, a mente é tagarela, ela não para em momento algum. O assunto não é parar a mente, mas a conduzir voluntariamente ao objetivo pretendido, com menos distrações.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Este é um momento que envolve perspectivas de melhoras financeiras, porém, não de uma forma imediata, como sua alma gostaria, mas como resultado de você se envolver nas negociações em andamento. Tudo certo.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Qualquer pessoa medianamente inteligente é feita de desejos que se contradizem entre si, e não há nenhuma obrigação para atuar de forma coerente. Tenha isso em mente nesta parte do caminho, para atuar com liberdade.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
O que você anda percebendo é real, mas não dá para compartilhar com ninguém por enquanto, porque provavelmente não é tão transcendental quanto parece agora. São percepções passageiras, sem importância.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
O exagero emotivo das pessoas não contagia você nesta parte do caminho, mas é preciso deixar que elas façam o que quiserem, sem as criticar. A alegria alheia é boa, mesmo que por motivos que não tenham importância.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Sempre haverá muitas maneiras de encarar um assunto ou resolver uma tarefa, e sempre, também, haverá pessoas que dirão que somente o que elas opinam está certo. No meio de tudo isso, sua alma decide.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Cuide para preservar a graça, porque no meio de tanta coisa acontecendo, somando-se a isso a vontade louca que sua alma tem de viver novas aventuras, pode acabar acontecendo de confundir aventura com encrenca.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Para você confiar é imprescindível ter certa dose de entusiasmo e alegria na alma, porque senão você vai olhar sempre a realidade e as pessoas com suspeita de que algo errado está em andamento ou vai acontecer.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
