Horóscopo de hoje 07/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (07/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Lidar com pessoas antipáticas é um acidente do caminho, porque o mundo está cheio delas e chega uma hora que não dá para escolher com quem se relacionar. Passe por elas com rapidez ficando impassível. É por aí.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Procure se blindar contra o medo que as pessoas irradiam através de palavras e gestos, porque ainda que elas pareçam ter a razão, são ingênuas, acreditam no medo em vez de continuar apostando na aventura da vida.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Pensando fazer o certo, os resultados podem sair pela culatra. Este é um momento daqueles em que sua alma precisa observar bem o cenário antes de tomar qualquer tipo de atitude ou iniciativa. Preveja os resultados.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Contenha o entusiasmo e procure enxergar tudo com lentes sensatas, para não se precipitar a dar início a assuntos que ainda não estariam amadurecidos o suficiente. O tempo está ao seu favor, não se esqueça disso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O definitivo não é tão definitivo assim, portanto, procure encarar as situações com mais leveza e alegria, mesmo aquelas que sua alma preferiria que desaparecessem. As coisas vão ir se acertando ao longo do tempo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Talvez você devesse desacelerar nesta parte do caminho, porque ficar em cima dos assuntos do seu interesse o tempo inteiro está provocando estresse em vez de ajudar. Procure tomar distância e apostar na leveza.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Prefira fazer acertos pequenos e temporários em nome de sua segurança material e anímica, porque o cenário não está consolidado o suficiente para você se engajar em decisões que envolvam resultados a longo prazo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Encrencar é fácil, difícil é consertar depois o estrago das encrencas. Sua alma é totalmente capaz de se controlar para evitar precipitações, se você achar que há algo errado em marcha, investigue e verifique.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Muitas coisas que parecem boas à primeira vista depois se transformam num engodo. Agora seria o caso de você pisar no freio antes de se lançar precipitadamente na direção de qualquer coisa que o valha. Melhor assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora você precisa luzir todo seu discernimento, para sua alma não se perder nesse labirinto de informações contraditórias que circulam por aí. Essa tarefa não é fácil, demanda muita atenção e foco. Você consegue.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os acertos que você faria agora para deixar tudo encaminhado teriam de ser revistos no futuro, porque o cenário ainda vai mudar muito e neste momento sua alma não poderia sequer imaginar o teor dessas mudanças.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora é imprescindível você redobrar a confiança em que os mistérios da Vida reservam algo interessante para seu futuro, porque se você continuar martelando os argumentos da lógica, o desespero será seu futuro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)