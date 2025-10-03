Confira quais são as comidas favoritas do signo de Libra

Se você está pensando em agradar alguém do signo de Libra, preparar um café da manhã, um almoço ou um jantar diferente pode ser um bom início de caminho para você. Por serem extremamente educados e observadores, os librianos são conhecidos por gostarem bastante de se alimentar com opções mais refinadas da cozinha mundial, como por exemplo a gastronomia francesa e a japonesa.

Para o astrólogo André Mantovanni, os nativos do signo de Libra gostam de unir a paixão pelo alimento, a musicalidade e o espaço agradável quando resolvem ir a um jantar especial.

“Os librianos comem com os olhos. Eles apreciam além da comida, o ambiente. Uma mesa bem servida, uma louça bonita e uma música agradável já garantem, no mínimo, metade do sucesso do jantar”, revela Mantovanni.

Indecisão na hora de escolher a comida

Em entrevista à Revista Casa e Jardim, a astróloga Maria Talismã explicou também que é importante que o libriano nunca seja o indicado para escolher o jantar, porque ele pode ficar indeciso por horas. “Sempre fica em dúvida e sofre para fazer essa escolha, mas odeia ser pressionado. É extremamente apegado às suas comfort foods e aos restaurantes, além de apaixonado por sobremesas, como pudim e o tradicional bolo de chocolate, o que combina com seu jeito doce de ser”, revela.

Lista de comidas favoritas dos librianos:

Baguette;

Croissant;

Macarons;

Ratatouille;

Escargot;

Sushi;

Sashimi;

Lámen;

Ramen;

Yakissoba;

Pudim;

Bolo de chocolate.

