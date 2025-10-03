Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira quais são as comidas favoritas do signo de Libra

Os librianos são apaixonados pela união entre o alimento, a musicalidade e o espaço agradável

Victoria Rodrigues
fonte

Os librianos costumam ser indecisos no momento de escolher o alimento. (Foto: Freepik)

Se você está pensando em agradar alguém do signo de Libra, preparar um café da manhã, um almoço ou um jantar diferente pode ser um bom início de caminho para você. Por serem extremamente educados e observadores, os librianos são conhecidos por gostarem bastante de se alimentar com opções mais refinadas da cozinha mundial, como por exemplo a gastronomia francesa e a japonesa. 

Para o astrólogo André Mantovanni, os nativos do signo de Libra gostam de unir a paixão pelo alimento, a musicalidade e o espaço agradável quando resolvem ir a um jantar especial.

“Os librianos comem com os olhos. Eles apreciam além da comida, o ambiente. Uma mesa bem servida, uma louça bonita e uma música agradável já garantem, no mínimo, metade do sucesso do jantar”, revela Mantovanni.

Indecisão na hora de escolher a comida

Em entrevista à Revista Casa e Jardim, a astróloga Maria Talismã explicou também que é importante que o libriano nunca seja o indicado para escolher o jantar, porque ele pode ficar indeciso por horas. “Sempre fica em dúvida e sofre para fazer essa escolha, mas odeia ser pressionado. É extremamente apegado às suas comfort foods e aos restaurantes, além de apaixonado por sobremesas, como pudim e o tradicional bolo de chocolate, o que combina com seu jeito doce de ser”, revela.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 03/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 03 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Confira 5 curiosidades sobre o homem do signo de Libra
Os nativos de Libra fazem aniversário entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro

image Mulheres de Libra: confira 5 curiosidades sobre a personalidade das librianas
As nativas do signo de Libra fazem aniversário entre 23 de setembro e 22 de outubro

Lista de comidas favoritas dos librianos:

  • Baguette;
  • Croissant;
  • Macarons;
  • Ratatouille;
  • Escargot;
  • Sushi;
  • Sashimi;
  • Lámen;
  • Ramen;
  • Yakissoba;
  • Pudim;
  • Bolo de chocolate.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Astrologia

comida

favorita

indecisão

signo de Libra
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda