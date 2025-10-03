Horóscopo de hoje 03/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (03/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tudo que você ouve parece sensato e orientador, porém, nesta parte do caminho é essencial que você siga pela linha que sua própria alma determinar, mesmo que para isso você contrarie o que todas as pessoas dizem.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que sempre deu certo não tem razão de continuar assim, porque o cenário mudou e você precisa buscar instrumentos mais eficientes para dar conta do recado. Evite continuar repetindo o mesmo para dar certo. Não vai.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A criatividade é sagrada, porém, mesmo que cumprir protocolos e obrigações pareça profano, esses movimentos são necessários, e de vez em quando, como agora, é melhor preferir seguir por essa linha de atuação.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nem sempre dá para ver os resultados de forma imediata, porque há momentos, como agora, em que isso seria impossível. Portanto, nem vale a pena pretender resultados imediatos, melhor se dedicar a plantar sementes.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que a perspectiva seja encontrar impedimentos e obstáculos, mesmo assim é preciso que você coloque sobre a mesa suas pretensões e demandas. Assim, pelo menos, uma negociação vai ser iniciada, sem hora para terminar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Quando perceber que está difícil convencer as pessoas a se unirem ao seu caminho, continue em frente com suas pretensões, porém, sem as deixar de lado, apenas dando o exemplo de como fazer as coisas direito. É por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O que você acha que não vai precisar mais é provável que ainda seja útil. Não se trata de ficar acumulando tralha, mas tampouco de se desfazer precipitadamente de instrumentos que ainda seriam úteis. Observe.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Enquanto sua alma não puder ser franca e direta na exposição de suas pretensões, melhor você se abster de fazer uso de artimanhas, porque apesar de essas acenarem com facilidades, na prática não seria nada disso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É importante as pessoas se entenderem, mas não ao ponto em que se tenha de abrir mão de princípios enraizados na alma, porque se isso acontecer a perspectiva a longo prazo não será boa. Cuide de seus princípios.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Não se trata de que os resultados sejam positivos, se trata de que, nesta parte do caminho, se você não tentar inovar algumas das estratégias que sempre usa, o meio do campo vai embolar e o estresse será grande.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Viver em condições aquém do que seus desejos pretendem acaba produzindo emoções que apequenam, mas é importante não desistir e seguir em frente, porque ninguém nasce entre o céu e a terra para se frustrar. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Cuide para não se deixar tomar por preocupações que podem ser até reais e cheias de argumentos, mas que no momento não poderiam ser solucionadas. É importante preservar mente e coração leves e graciosos. É por aí.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)