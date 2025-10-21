Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Amor no Zodíaco: confira quais são os 4 signos que mais combinam com Libra

Os librianos amam criar conexões afetivas e viver um romance ideal

Victoria Rodrigues
fonte

Os librianos são atraídos por pessoas do signo de Gêmeos, Aquário, Touro e Leão. (Foto: Freepik)

Os nativos de Libra são naturalmente conhecidos por buscarem o equilíbrio em todas as relações pessoais, por isso eles estão sempre criando conexões afetivas e combinam com a maioria das pessoas para um relacionamento romântico. Mas, apesar dos librianos se darem bem com a maioria dos signos do zodíaco, existem quatro feitos especialmente para viver um romance apaixonante com Libra.

De acordo com informações do Astrocentro, os librianos combinam mais com os signos que são do elemento ar, em razão das personalidades semelhantes. “Por ser um signo do elemento Ar, librianas(os) são comunicativas(os), sociáveis e adaptáveis. Essa natureza faz com que combinem especialmente com outros signos de Ar, já que todos compartilham o amor pelas ideias e pelo diálogo”, explicou.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 21/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste terça-feira, 21 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Nativos de Libra: confira 7 curiosidades sobre a personalidade dos librianos
As pessoas do signo de Libra possuem traços e características únicas

image Confira as previsões do signo de Libra para os últimos meses de 2025
Os librianos experimentarão momentos únicos em outubro, novembro e dezembro

Confira os signos que mais combinam com os librianos:

  • Gêmeos e Aquário

Os geminianos e aquarianos formam um par ideal com os librianos, isso porque eles são conhecidos por serem extremamente inteligentes, curiosos e voltados para a comunicação. Desse modo, eles podem formar parcerias amorosas e dinâmicas.

  • Touro

Já os taurinos possuem uma característica que está à frente de outros signos: eles são regidos pelo mesmo planeta que Libra. Então, por esse motivo, eles conseguem nutrir e dividir o mesmo desejo por um relacionamento profundo e permanente.

  • Leão

Os leoninos ganham os nativos de Libra apenas pelo carisma, vaidade e personalidade brilhante. Eles oferecem um jeito único capaz de encantar os librianos e causar uma união intensa e vibrante fundamentada no romance.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

Libra

combinação

equilíbrio

romance
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda