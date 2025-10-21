Amor no Zodíaco: confira quais são os 4 signos que mais combinam com Libra

Os nativos de Libra são naturalmente conhecidos por buscarem o equilíbrio em todas as relações pessoais, por isso eles estão sempre criando conexões afetivas e combinam com a maioria das pessoas para um relacionamento romântico. Mas, apesar dos librianos se darem bem com a maioria dos signos do zodíaco, existem quatro feitos especialmente para viver um romance apaixonante com Libra.

De acordo com informações do Astrocentro, os librianos combinam mais com os signos que são do elemento ar, em razão das personalidades semelhantes. “Por ser um signo do elemento Ar, librianas(os) são comunicativas(os), sociáveis e adaptáveis. Essa natureza faz com que combinem especialmente com outros signos de Ar, já que todos compartilham o amor pelas ideias e pelo diálogo”, explicou.

Confira os signos que mais combinam com os librianos:

Gêmeos e Aquário

Os geminianos e aquarianos formam um par ideal com os librianos, isso porque eles são conhecidos por serem extremamente inteligentes, curiosos e voltados para a comunicação. Desse modo, eles podem formar parcerias amorosas e dinâmicas.

Touro

Já os taurinos possuem uma característica que está à frente de outros signos: eles são regidos pelo mesmo planeta que Libra. Então, por esse motivo, eles conseguem nutrir e dividir o mesmo desejo por um relacionamento profundo e permanente.

Leão

Os leoninos ganham os nativos de Libra apenas pelo carisma, vaidade e personalidade brilhante. Eles oferecem um jeito único capaz de encantar os librianos e causar uma união intensa e vibrante fundamentada no romance.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)