Horóscopo de hoje 10/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (10/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há dias em que a alma pretende se lançar ao Infinito sem nenhum resguardo, na loucura mesmo, e há algo de sagrado nesse movimento, porque a Vida desconhece limitações, ela funciona sempre se manifestando com plenitude.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essas coisas bobas que irritam sua alma são bobas mesmo, porém, a irritação as faz parecer importantes, como se fossem o argumento que faltava para você explodir e armar o barraco. Nada bom resultaria disso, né?

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tudo depende de como as coisas são pedidas, não é? Em muitos casos as pessoas, desesperadas e enlouquecidas como andam, se manifestam de uma maneira que acaba sendo ofensiva, quando não agressiva. Isso estraga tudo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Há quem se aproxima de você por interesse, e isso não há de ser considerado uma situação negativa, porque assim são os relacionamentos humanos, complexos e cheios de vieses. É o caso de saber se isso interessa a você.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Essas ideias que sua alma anda matutando são sedutoras e produzem emoções intensas, porém, é preciso agir com bom senso nesta parte do caminho, para não desconsiderar o tempo necessário para que tudo saia como esperado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Essa inquietação toda que faz sua alma ter vontade de chutar o balde há de ser administrada com sabedoria, porque representa o pressentimento de mudanças que estão por vir, mas ainda estão muito imaturas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As palavras andam cortantes, porque as pessoas andam impacientes, sem saber o que dizem, nem se o momento seria apropriado para falar as verdades que estão atravessadas na garganta. É algo para se administrar com cuidado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça as manobras necessárias para ter mais domínio sobre seus recursos materiais e eventual patrimônio, porém, cuide também para que esses movimentos não tornem sua alma obsessiva ao ponto de não enxergar mais nada.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A impaciência quer tomar as rédeas da consciência e fazer o diabo. Os resultados são imprevisíveis, não há como saber antecipadamente se o movimento seria uma loucura insana, ou se haveria sabedoria envolvida.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É preciso fazer sacrifícios, esses são inevitáveis e não precisam ser encarados como um sofrimento a mais na sua vida. Os sacrifícios representam as prioridades que sua alma outorga aos acontecimentos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você testemunha as pessoas aprofundando divisões, conflitos e desentendimentos e enquanto se distanciam umas das outras, todas perdem. Não há data para acabar esse estado de coisas, mas deve servir para alguma coisa.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Trabalhar e trabalhar mais ainda, a expectativa de descanso está distante, e isso não há de ser motivo de desânimo para você, ao contrário, é a oportunidade de você avançar com firmeza em seus projetos e pretensões.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)