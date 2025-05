Abre caminhos, ajuda no amor e viagens: conheça Exu Lonan e como pedir bençãos ao orixá

O Exu Lonan representa um papel muito importante na cultura afro-brasileira e, popularmente, ele é conhecido como um mensageiro entre os orixás e os seres humanos, sendo essencial para a comunicação dos espíritos. Além disso, o Exu Lonan contribui significativamente para o equilíbrio entre o mundo físico e espiritual.

Na Umbanda, O Exu Lonan é visto como um espírito que pode ajudar a remover obstáculos e a proteger contra influências negativas, em que muitas pessoas o invocam em rituais de limpeza espiritual ou proteção. Nesse caso, a Umbanda é diferente do Candomblé, porque ela trabalha com entidades espirituais que se manifestam por meio de médiuns, e o Exu Lonan é uma dessas entidades.

A origem de Exu Lonan

A palavra “Exu” deriva de iorubá e significa “esfera” ou “globo”, o que simboliza o movimento e a comunicação. Nesse sentido, suas origens estão profundamente enraizadas nas tradições africanas trazidas pelos escravizados ao Brasil, onde eles adaptaram suas práticas religiosas às novas condições do local. Inclusive, esse movimento fez com que se difundissem muitas religiões afro-brasileiras no mundo.

Simpatias e Magias

O Exu Lonan deve ser invocado em situações que envolvam aberturas de caminho, emprego, causas de justiça e no desejo sexual. Para conseguir alcançar pedidos nesses aspectos da vida, as oferendas são uma boa dica que muitas pessoas costumam fazer para ganhar o favor de Exu Lonan e assegurar a sua ajuda nessas questões específicas, a qual pode ser alimentos, bebidas, alimentos e outros itens simbólicos.

Outras coisas que são importantes são as saudações e cânticos dedicados a ele, que são uma parte essencial de muitos rituais para invocar a sua presença e bençãos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)