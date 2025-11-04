Homens de Escorpião: confira 3 curiosidades sobre os escorpianos

Carregando uma aura de mistério e intensidade, os homens de Escorpião possuem uma personalidade e características magnéticas capazes de atrair olhares e de chamar a atenção pelos lugares onde passam. Mas além desse charme inigualável e postura confiante, existem também curiosidades únicas e, principalmente, uma forte sensibilidade que mexe com a mente das pessoas desse signo.

Para a astróloga Thaís Mariano, os escorpianos não gostam de demonstrar fraqueza. "Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido. Não é de fácil convivência, com tanta intensidade para demonstrar os sentimentos e a fragilidade. Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com quem se relaciona", revelou Thaís.

Confira 3 curiosidades sobre os escorpianos

São intuitivos

Os homens do signo de Escorpião são muito intuitivos, pensadores e costumam sempre estar certos na maioria das situações. "São excelentes investigadores. O olhar do escorpiano parece que chega ao fundo da alma. Tem uma incrível capacidade de perceber o que está oculto", explicou a astróloga Thaís Mariano.

Amam flertar

Naturalmente intensos e apaixonantes, os escorpianos são aquelas pessoas que você sempre vai encontrar flertando em uma festa ou mesmo com a sua companhia. No dia a dia, eles possuem uma forte necessidade de atenção e afeto, por isso eles sempre estão em busca de quem saiba satisfazer esse desejo amoroso de seu signo.

Sentem muitos ciúmes

Apesar de amarem flertar, os nativos de Escorpião também são bastante ciumentos com relação às pessoas. "Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, os homens desse signo são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma. Gostam dos jogos de sedução e de apimentar a relação”, finalizou Thaís Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)