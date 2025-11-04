Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Homens de Escorpião: confira 3 curiosidades sobre os escorpianos

Os nativos de Escorpião fazem aniversário entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro

Victoria Rodrigues
fonte

Os homens de Escorpião são intensos, intuitivos e sensíveis. (Foto: Freepik)

Carregando uma aura de mistério e intensidade, os homens de Escorpião possuem uma personalidade e características magnéticas capazes de atrair olhares e de chamar a atenção pelos lugares onde passam. Mas além desse charme inigualável e postura confiante, existem também curiosidades únicas e, principalmente, uma forte sensibilidade que mexe com a mente das pessoas desse signo.

Para a astróloga Thaís Mariano, os escorpianos não gostam de demonstrar fraqueza. "Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido. Não é de fácil convivência, com tanta intensidade para demonstrar os sentimentos e a fragilidade. Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com quem se relaciona", revelou Thaís.

Confira 3 curiosidades sobre os escorpianos

  • São intuitivos

Os homens do signo de Escorpião são muito intuitivos, pensadores e costumam sempre estar certos na maioria das situações. "São excelentes investigadores. O olhar do escorpiano parece que chega ao fundo da alma. Tem uma incrível capacidade de perceber o que está oculto", explicou a astróloga Thaís Mariano.

  • Amam flertar

Naturalmente intensos e apaixonantes, os escorpianos são aquelas pessoas que você sempre vai encontrar flertando em uma festa ou mesmo com a sua companhia. No dia a dia, eles possuem uma forte necessidade de atenção e afeto, por isso eles sempre estão em busca de quem saiba satisfazer esse desejo amoroso de seu signo.

  • Sentem muitos ciúmes

Apesar de amarem flertar, os nativos de Escorpião também são bastante ciumentos com relação às pessoas. "Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, os homens desse signo são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma. Gostam dos jogos de sedução e de apimentar a relação”, finalizou Thaís Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

