Horóscopo de hoje 04/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 04 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (04/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As certezas são inefáveis, hoje parecem contundentes, porém, amanhã provavelmente não serão tão firmes assim. É até melhor que seja assim, porque desse modo sua alma continua pensando e encontrando novas alternativas

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essa tensão que você administra não tem data de vencimento, porque enquanto perdurar será a motivação que sua alma precisa para continuar em frente, fazendo ajustes e correções de rota até obter os resultados pretendidos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As contrariedades que as pessoas apresentam não precisam ser respondidas com força, como se houvesse em andamento uma marcação de território. Ouça as reclamações e tente perceber se há algo de justo nelas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça sua parte sem esperar ajuda de ninguém nem muito menos imaginar que seu exemplo motivaria as pessoas a fazerem o mesmo. Este é um momento de atuação solitária, que pode beneficiar muito seus planos íntimos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Agora é um desses momentos em que, suportando a tensão que domina os relacionamentos, sua alma poderia fazer que as coisas avançassem de forma firme na direção de suas pretensões. É tudo tenso, mas bastante produtivo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Seria contraproducente que você continuasse aguentando os desaforos que atingem sua alma, porém, se você explodir é provável que isso se volte contra você. Procure encontrar o momento certo para dar sua estocada.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

De vez em quando se falam coisas que, talvez, deveriam ter sido silenciadas, mas se há uma coisa que é impossível fazer desaparecer são as palavras ditas, que não podem ser recolhidas. É preciso aproveitar o impulso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Você não precisa fazer demonstrações de força para garantir que ninguém mexa no que considera seu. Atue com normalidade, porque se fizer demonstrações de força acabará atraindo uma atenção que não será benéfica.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A impaciência tem lá seus argumentos, todos muito bem justificados, porém, se a expressão dessa não trouxer nenhum alívio para sua alma, e ainda por cima acirrar os conflitos, então seria melhor a conter.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo que você não consiga agir do jeito que desejaria, não será perda de tempo seguir a onda e aguardar a deixa do destino para ver que rumo tomar. Contenha, isso sim, sua ansiedade, para não enfiar os pés pelas mãos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Todo mundo tem algum conselho para oferecer, mas sua alma precisa selecionar direito a quem ouvir. Preste atenção para verificar se as pessoas que oferecem os conselhos atuam de acordo com esses. Coerência.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Algo há de ser feito, algo que produza efeitos, mesmo que atrapalhados, porque ficar sem fazer nada, esperando que os mistérios da vida resolvam tudo, essa seria a melhor maneira de criar frustrações futuras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

