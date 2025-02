Problemáticos? Saiba quais são os signos do zodíaco mais 'perigosos'

Na astrologia, cada signo tem sua própria personalidade marcante, sendo que algumas características se destacam mais em alguns deles do que em outros. Certos signos podem carregar uma aura de perigo que pode, inclusive, assustar quem os cerca.

Entre os estrategistas, temperamentais e imprevisíveis, conheça a seguir os signos do zodíaco que são considerados os mais perigosos:

1. Escorpião

Se há um signo que domina o jogo emocional, esse é Escorpião. Misterioso, intenso e altamente estratégico, ele nunca esquece uma traição e pode se vingar de maneira fria e calculista. Seu magnetismo natural faz com que seus planos passem despercebidos até que seja tarde demais.

2. Áries

Áries é um signo sem muita paciência e que perde a cabeça facilmente. Impulsivo e direto, ele não hesita em enfrentar desafios de imediato. Seu temperamento forte pode ser perigoso, especialmente quando se sente contrariado.

3. Capricórnio

Em contrapartida à Áries, que reage de imediato, a pessoa de Capricórnio costuma guardar rancor e agir com frieza. Com uma ambição desmedida e uma mente calculista, pode ser perigoso quando alguém se coloca no caminho dos seus objetivos. Seu lado manipulador se manifesta de forma sutil, mas é altamente eficaz.

4. Gêmeos

Com fama de serem voláteis e até um pouquinho traiçoeiros, os geminianos são extremamente inteligentes e persuasivos. Eles podem usar suas habilidades de comunicação para enganar, manipular e convencer qualquer um a fazer o que desejam. Além disso, a capacidade de mudar de ideia rapidamente os torna imprevisíveis.

Além destes, outros signos também podem representar perigo, afinal o jeito de ser de cada um vai muito além da astrologia. Cada um dos 12 que compõe o zodíaco tem a capacidade de surpreender, tanto para o bem quanto para o mal e, por isso, é melhor não subestimar nenhum deles.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com