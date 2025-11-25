Confira os 5 signos que vão terminar o ano bem financeiramente

O final de ano vem sempre carregado de muitas contas para pagar que envolvem quitação de dívidas, viagens, enfeites natalinos, ingredientes para a ceia de Natal e, principalmente, presentes para as pessoas especiais da família. E, por esse motivo, a conta bancária de muitos acaba ficando na cor vermelha com uma certa mistura de balanços emocionais e expectativas futuras para o ano seguinte.

Para a Astrologia, esse é um período em que o dinheiro ficará mais sensível e alguns signos podem até ter um alívio no bolso durante essa fase. Logo, a energia permitirá para alguns reorganizar dívidas, negociar melhor as oportunidades, receber reconhecimentos, ou, para outros, ser mais prudente com gastos mensais.

Quais signos poderão terminar o ano bem financeiramente?

Os signos que terão mais chance de ver um resultado financeiro concreto no ano de 2025 são os ligados à terra, como Touro, Virgem e Capricórnio. Ao longo do mês de dezembro, eles poderão ter uma proposta de aumento, receber um pagamento atrasado, um convite para parceria ou mesmo uma chance de vender algum objeto.

Além desses três signos, os leoninos e sagitarianos também podem ter portas abertas se tiverem dado o máximo de si no trabalho durante o ano inteiro. Esses signos de fogo terão a oportunidade de receber convites para falar em lugares importantes, liderar equipes, ensinar ou criar para receber alguns ganhos extras.

Veja dicas para aproveitar uma fase astral:

Separe uma parte do que entrar para criar ou reforçar reserva;

Liste dívidas que podem ser negociadas à vista com desconto;

Defina um limite de valor para ser utilizado em presentes e festas;

Se possível, planeje o início do ano seguinte;

Guarde dinheiro para pagar o IPVA, materiais escolares e etc.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)