Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira os 5 signos que vão terminar o ano bem financeiramente

Esse período será o momento ideal para reorganizar dívidas e negociar novas oportunidades

Victoria Rodrigues
fonte

De acordo com a CNI, os juros elevados comprometem a atividade econômica e abalam a confiança dos empresários (Foto: Divulgação)

O final de ano vem sempre carregado de muitas contas para pagar que envolvem quitação de dívidas, viagens, enfeites natalinos, ingredientes para a ceia de Natal e, principalmente, presentes para as pessoas especiais da família. E, por esse motivo, a conta bancária de muitos acaba ficando na cor vermelha com uma certa mistura de balanços emocionais e expectativas futuras para o ano seguinte.

Para a Astrologia, esse é um período em que o dinheiro ficará mais sensível e alguns signos podem até ter um alívio no bolso durante essa fase. Logo, a energia permitirá para alguns reorganizar dívidas, negociar melhor as oportunidades, receber reconhecimentos, ou, para outros, ser mais prudente com gastos mensais.

Quais signos poderão terminar o ano bem financeiramente?

Os signos que terão mais chance de ver um resultado financeiro concreto no ano de 2025 são os ligados à terra, como Touro, Virgem e Capricórnio. Ao longo do mês de dezembro, eles poderão ter uma proposta de aumento, receber um pagamento atrasado, um convite para parceria ou mesmo uma chance de vender algum objeto.

Além desses três signos, os leoninos e sagitarianos também podem ter portas abertas se tiverem dado o máximo de si no trabalho durante o ano inteiro. Esses signos de fogo terão a oportunidade de receber convites para falar em lugares importantes, liderar equipes, ensinar ou criar para receber alguns ganhos extras.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 25/11: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira, 25 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image 5 signos vão sair do 'fundo do poço' nos próximos 30 dias; veja quais são
Com a entrada do Sol em Sagitário, mensagens de renovação e coragem chegam para repaginar a energia de alguns signos de forma significativa

image Mercúrio Retrógrado: confira quais são os 4 signos que serão mais afetados com o fenômeno
O fenômeno iniciou no último dia 9 e seguirá até 29 de novembro

Veja dicas para aproveitar uma fase astral:

  • Separe uma parte do que entrar para criar ou reforçar reserva; 
  • Liste dívidas que podem ser negociadas à vista com desconto; 
  • Defina um limite de valor para ser utilizado em presentes e festas;
  • Se possível, planeje o início do ano seguinte;
  • Guarde dinheiro para pagar o IPVA, materiais escolares e etc.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astrologia

signos

dinheiro

final de ano

conta bancária
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda