Horóscopo de hoje 25/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (25/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Antes de as coisas acontecerem, a alma é tomada por pressentimentos, que nada mais são do que sentimentos antecipados aos acontecimentos, porque no mundo deles as coisas funcionam diferente, com outro tempo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Faça bons contatos e combine o que seja proveitoso para o maior número possível de pessoas envolvidas, porque quanto mais gente se beneficiar com seus movimentos, a vida será mais generosa com você em particular.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Vai dar tempo para tudo, portanto, elimine sumariamente a ansiedade, essa velha companhia que lhe oferece péssimos conselhos. Vai dar tempo para tudo, para suas ideias malucas e para dar conta das tarefas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Enquanto o cenário convida para você fazer o que bem entender e desejar, a mente argumenta que não seria possível, ou que seria perigoso, ou milhares de outras razões que tentam impedir seus movimentos livres. Não permita.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Você verá que tudo se soluciona com perfeição e que isso trará um alívio incalculável à sua alma. Esse tempo está bem próximo, mas ainda é necessário continuar com a atenção bem aguçada, e o ânimo lá em cima. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Fala-se muita coisa, promete-se mais ainda, o assunto agora é ver o quanto as pessoas vão entregar, porque se tudo ficar no discurso vai ser uma grande decepção. Force a situação para o lado da prática, isso sim.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Arrume suas coisas, mantenha a confiança lá em cima, obstruindo o avanço da pérfida ansiedade, que só existe com um único destino, atormentar você. Confie nos mistérios da vida, mas não deixe de fazer a sua parte.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É bom pensar que as oportunidades não se perdem, porque a vida é generosa e as multiplica indefinidamente. Porém, ainda assim, fica um gosto de ressentimento quando a alma percebe que perdeu uma oportunidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há sentimentos que é melhor não expressar na hora, que é melhor guardar para depois, quando houver um contexto em que não possam ser confundidos ou distorcidos pelas pessoas que verem você os manifestar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Socialize, porque ainda que não sinta o impulso nessa direção, se você transcender os resmungos e chiados que a alma faz diante da perspectiva de socialização, perceberá que acontecem coisas bem interessantes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Foque nas questões práticas, agora não é hora de crises existenciais, porque mesmo que essas existam e continuem por trás dos bastidores, marcando o ritmo, nesta parte do caminho não apitam nada. Deixe de lado.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Plante as sementes sem esperar resultados imediatos, não adianta forçar a natureza do destino, esse funciona de acordo com tempos que não são facilmente compreensíveis pela nossa humanidade, mas que funcionam com perfeição.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)