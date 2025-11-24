5 signos vão sair do 'fundo do poço' nos próximos 30 dias; veja quais são

A astrologia indica que muitos desafios poderão dar lugar a uma virada positiva nos próximos 30 dias, especialmente, para cinco signos que têm passado por momentos difíceis. A passagem do Sol por Sagitário abre caminhos para mais autoconfiança, clareza emocional e impulso para transformar sonhos em realidade.

A energia de transição está diretamente ligada ao início do ciclo solar em Sagitário, que traz renovação, visão de futuro e coragem para mudanças ousadas.Segundo a leitura astrológica, alguns signos devem sentir uma melhora concreta em diferentes áreas da vida. Confira abaixo quais são:

Áries

A combinação entre a força ariana e a energia sagitariana alimenta a motivação de Áries para tomar decisões. Essa fase promete empoderamento, determinação e a vontade de agir com mais objetividade. É um momento propício para recomeçar projetos deixados de lado e assumir riscos calculados.

Leão

Leão contará com uma verdadeira fagulha criativa: o trânsito solar desperta sonhos antigos e metas ambiciosas, encorajando o signo a planejar passos ousados. A autoestima volta a brilhar, e retomar ambições esquecidas será parte fundamental dessa virada.

Sagitário

No próprio signo do trânsito solar, Sagitário se sente mais livre e com energia renovada. Há espaço para planejar novas jornadas, buscar aprendizados, viagens ou projetos de longo prazo. A leveza e a coragem se misturam, estimulando decisões voltadas para crescimento pessoal.

Aquário

Para Aquário, esse período traz clareza mental e criatividade. Problemas antigos ganham novas perspectivas, e soluções inovadoras emergem com facilidade. É o momento ideal para pensar fora da caixa e agir com originalidade, remodelando o que não funcionava.

Peixes

Peixes vivenciará uma transformação emocional significativa. A intuição se fortalece, ajudando a identificar o que deve ser deixado para trás e a definir limites mais saudáveis. Esse é um momento de cura profunda, alinhamento interno e libertação de padrões negativos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.