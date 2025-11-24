Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

5 signos vão sair do 'fundo do poço' nos próximos 30 dias; veja quais são

Com a entrada do Sol em Sagitário, mensagens de renovação e coragem chegam para repaginar a energia de alguns signos de forma significativa

Gabrielle Borges
fonte

Veja as previsões de alguns signos na temporada de Sagitário (Foto/Divulgação/Freepik)

A astrologia indica que muitos desafios poderão dar lugar a uma virada positiva nos próximos 30 dias, especialmente, para cinco signos que têm passado por momentos difíceis. A passagem do Sol por Sagitário abre caminhos para mais autoconfiança, clareza emocional e impulso para transformar sonhos em realidade.

A energia de transição está diretamente ligada ao início do ciclo solar em Sagitário, que traz renovação, visão de futuro e coragem para mudanças ousadas.Segundo a leitura astrológica, alguns signos devem sentir uma melhora concreta em diferentes áreas da vida. Confira abaixo quais são:

VEJA MAIS

image Mercúrio Retrógrado: confira quais são os 4 signos que serão mais afetados com o fenômeno
O fenômeno iniciou no último dia 9 e seguirá até 29 de novembro


image Confira as previsões do signo de Libra para os últimos meses de 2025
Os librianos experimentarão momentos únicos em outubro, novembro e dezembro


image Signos mais fofoqueiros do zodíaco: veja quem é 'boca de sacola' e quem guarda segredo
Astrologia revela quem segura segredo como um cofre e quem espalha tudo antes mesmo da conversa terminar

Áries

A combinação entre a força ariana e a energia sagitariana alimenta a motivação de Áries para tomar decisões. Essa fase promete empoderamento, determinação e a vontade de agir com mais objetividade. É um momento propício para recomeçar projetos deixados de lado e assumir riscos calculados.

Leão

Leão contará com uma verdadeira fagulha criativa: o trânsito solar desperta sonhos antigos e metas ambiciosas, encorajando o signo a planejar passos ousados. A autoestima volta a brilhar, e retomar ambições esquecidas será parte fundamental dessa virada.

Sagitário

No próprio signo do trânsito solar, Sagitário se sente mais livre e com energia renovada. Há espaço para planejar novas jornadas, buscar aprendizados, viagens ou projetos de longo prazo. A leveza e a coragem se misturam, estimulando decisões voltadas para crescimento pessoal.

Aquário

Para Aquário, esse período traz clareza mental e criatividade. Problemas antigos ganham novas perspectivas, e soluções inovadoras emergem com facilidade. É o momento ideal para pensar fora da caixa e agir com originalidade, remodelando o que não funcionava.

Peixes

Peixes vivenciará uma transformação emocional significativa. A intuição se fortalece, ajudando a identificar o que deve ser deixado para trás e a definir limites mais saudáveis. Esse é um momento de cura profunda, alinhamento interno e libertação de padrões negativos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Astral

astrologia

Signos

previsão de signos
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda