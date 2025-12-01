Horóscopo de hoje 01/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (01/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O movimento das pessoas nesta parte do ano tende a ser caótico e frenético, sua alma não precisa participar dessa onda, mas ao mesmo tempo não seria o caso de se esconder. Portanto, selecione bem a vida social.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que você descobriu precisa ser tido em conta para adaptar seus movimentos e intervenções, porque fingir que não percebeu o que percebeu só atrasaria o desenvolvimento de seus interesses. Adaptações necessárias.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nem sempre o atrevimento compensa, às vezes aprofunda as confusões, porém, quando a alma testemunha o atrevimento dar certo se sente motivada a seguir o mesmo ritmo. É nessa hora que você precisa ter discernimento.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

No meio dessas confusões que as pessoas provocam há também coisa muito boa para experimentar. É preciso usar o discernimento e selecionar direito as pessoas e situações, para sua alma desfrutar e crescer em sabedoria.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Calar não é uma opção nesta parte do caminho, mas ao mesmo tempo tampouco seria o caso de vomitar tudo que ficou entalado em sua garganta. Procure fazer com que a exposição de suas demandas seja legítima e pertinente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tanta coisa para fazer e tantos planos em mente, será que vai dar tempo para tudo? Evite se inquietar com o fator tempo, porque fazendo pouco, mas fazendo bem, sua alma ficará satisfeita com os resultados. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Todas essas demandas que surgem deixam sua alma um tanto inquieta, com aquela velha sensação de que não vai dar conta. Porém, se você andar confiante, leve e alegre, perceberá que sobra tempo para tudo. Alegria é o remédio.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aproveite as informações e puxe a sardinha para seu lado, mas não se iluda imaginando que agora você está no total domínio da situação, porque ainda haverá muitas mudanças. Agora é apenas um momento dentre tantos outros.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os acontecimentos dão o que pensar e, por isso, melhor você reservar um tempo para refletir com leveza sobre o que acontece, antes de tirar conclusões apressadas, que só serviriam para aprofundar as confusões.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se puder, reserve um tempo maior do que o habitual para descansar, e isso significa tomar distância das pessoas também, porque a presença delas produz inquietação. Observe com serenidade tudo que acontece.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Esse jeito sedutor que algumas pessoas têm veio a calhar neste momento, pois, sua alma precisa de um tanto de aconchego, mesmo que saiba ser esse artificial ou que não vai dar em nada demais. Descanse sua alma.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Faça o que você gosta e também o que seja desgosto, porque nesta parte do caminho não haveria margem para escolhas, mas para se adaptar à demanda que as necessidades fazem e as suprir da melhor forma possível. É por aí!

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com